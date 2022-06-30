https://ria.ru/20220630/putin-1799433659.html
Путин подписал указ о передаче имущества "Сахалин Энерджи" государству
Путин подписал указ о передаче имущества "Сахалин Энерджи" государству - РИА Новости, 30.06.2022
Путин подписал указ о передаче имущества "Сахалин Энерджи" государству
Президент Владимир Путин подписал указ о применение специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, согласно которому имущество компании "Сахалин РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:38
2022-06-30T22:38
2022-06-30T23:56
владимир путин
экономика
газпром
shell
сша
россия
северный поток — 2
сахалин-2
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о применение специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, согласно которому имущество компании "Сахалин Энерджи" перейдет в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компании" <...> Имущество компании подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации", — говорится в указе. Отмечается, что все сотрудники нынешнего оператора "Сахалин-2" должны перейти в структуру нового оператора.Кроме того, доли в уставном капитале нового оператора, создаваемого вместо "Сахалин Энерджи", будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить российские власти о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим.Сообщается, что смена оператора проекта "Сахалин-2" происходит из-за нарушения некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года.В указе также говорится, что правительство сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе "Сахалин-2" пропорционально долям в нынешнем "Сахалин Энерджи". Это возможно в случае, если их передача не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба переведут на специальный счет типа "С", открытый обществом на имя этого акционера компании.Согласно документу, специальные меры вводят из-за нарушающих международное право действий США и примкнувших к ним стран и международных организаций."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваивают два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Оператор — компания "Сахалин Энерджи". Сейчас ее акции принадлежат "Газпрому" (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. Ltd (12,5 процента) и Mitsubishi Corporation (десять процентов).Англо-нидерландская компания Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке-2".
https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html
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владимир путин, экономика, газпром, shell, сша, россия, северный поток — 2, сахалин-2
22:38 30.06.2022 (обновлено: 23:56 30.06.2022)
Путин подписал указ о передаче имущества "Сахалин Энерджи" государству
Путин подписал указ о переходе имущества "Сахалин Энерджи" в собственность России
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ о применение специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, согласно которому имущество компании "Сахалин Энерджи" перейдет в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компании" <...> Имущество компании подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации", — говорится в указе.
Отмечается, что все сотрудники нынешнего оператора "Сахалин-2" должны перейти в структуру нового оператора.
Кроме того, доли в уставном капитале нового оператора, создаваемого вместо "Сахалин Энерджи", будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить российские власти о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим.
Сообщается, что смена оператора проекта "Сахалин-2" происходит из-за нарушения некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года.
В указе также говорится, что правительство сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе "Сахалин-2" пропорционально долям в нынешнем "Сахалин Энерджи". Это возможно в случае, если их передача не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба переведут на специальный счет типа "С", открытый обществом на имя этого акционера компании.
Согласно документу, специальные меры вводят из-за нарушающих международное право действий США
и примкнувших к ним стран и международных организаций.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваивают два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Оператор — компания "Сахалин Энерджи". Сейчас ее акции принадлежат "Газпрому" (50 процентов плюс одна акция), Shell
(27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. Ltd (12,5 процента) и Mitsubishi Corporation (десять процентов).
Англо-нидерландская компания Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью
" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке-2".