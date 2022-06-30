https://ria.ru/20220630/putin-1799428973.html

Путин рассказал, что могло бы объединить человечество

Путин рассказал, что могло бы объединить человечество - РИА Новости, 30.06.2022

Путин рассказал, что могло бы объединить человечество

Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:59

2022-06-30T21:59

2022-06-30T21:59

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их естественное право на свой путь развития, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это, прежде всего, свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков", - добавил президент.

https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)