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Путин рассказал, что могло бы объединить человечество - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин рассказал, что могло бы объединить человечество
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество - РИА Новости, 30.06.2022
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество
Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:59
2022-06-30T21:59
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их естественное право на свой путь развития, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это, прежде всего, свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков", - добавил президент.
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владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
21:59 30.06.2022
 
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество

Путин заявил, что многополярность мира и свобода стран объединили бы человечество

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин выступает у памятника Отечество, доблесть, честь рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их естественное право на свой путь развития, заявил президент России Владимир Путин.

"На мой взгляд, главным является многополярность", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

"Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это, прежде всего, свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков", - добавил президент.
Монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:51
В СВР открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен
 
Владимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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