https://ria.ru/20220630/putin-1799428973.html
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество - РИА Новости, 30.06.2022
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество
Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:59
2022-06-30T21:59
2022-06-30T21:59
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их естественное право на свой путь развития, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это, прежде всего, свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков", - добавил президент.
https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Путин рассказал, что могло бы объединить человечество
Путин заявил, что многополярность мира и свобода стран объединили бы человечество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным пунктом в мировой повестке, которая бы объединяла человечество, является многополярность мира, представляющая собой свободу стран и народов, их естественное право на свой путь развития, заявил президент России Владимир Путин.
"На мой взгляд, главным является многополярность", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.
"Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании – это, прежде всего, свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков", - добавил президент.