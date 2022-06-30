https://ria.ru/20220630/putin-1799414138.html
Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку
Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку - РИА Новости, 01.07.2022
Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку
Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования, заявил РИА Новости, 01.07.2022
2022-06-30T20:27
2022-06-30T20:27
2022-07-01T07:17
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования, заявил президент России Владимир Путин.Выступая в четверг в штаб-квартире СВР РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки, Путин отметил, что приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.Стратегическое прогнозирование международных процессов - один из приоритетов СВР, добавил Путин. "И такой анализ должен быть реалистичным, объективным, базироваться на достоверной информации и самом широком круге надежных источников", - подчеркнул он."Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное", - добавил Путин.По его словам, Запад попал именно в такую ловушку, потому что в своих действиях исходит из того, что модели либерального глобализма нет никакой альтернативы.
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Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России
Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России
2022-06-30T20:27
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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цены на нефть, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин
20:27 30.06.2022 (обновлено: 07:17 01.07.2022)
Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку
Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку и не смог предвидеть свое ослабление
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в четверг в штаб-квартире СВР РФ
по случаю столетия российской нелегальной разведки, Путин отметил, что приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.
"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", - констатировал Путин. По его словам, это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния.
Стратегическое прогнозирование международных процессов - один из приоритетов СВР, добавил Путин. "И такой анализ должен быть реалистичным, объективным, базироваться на достоверной информации и самом широком круге надежных источников", - подчеркнул он.
"Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное", - добавил Путин.
По его словам, Запад попал именно в такую ловушку, потому что в своих действиях исходит из того, что модели либерального глобализма нет никакой альтернативы.