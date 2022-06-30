https://ria.ru/20220630/putin-1799414138.html

Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку

Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку - РИА Новости, 01.07.2022

Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку

Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования, заявил РИА Новости, 01.07.2022

2022-06-30T20:27

2022-06-30T20:27

2022-07-01T07:17

цены на нефть

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования, заявил президент России Владимир Путин.Выступая в четверг в штаб-квартире СВР РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки, Путин отметил, что приоритетом службы является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.Стратегическое прогнозирование международных процессов - один из приоритетов СВР, добавил Путин. "И такой анализ должен быть реалистичным, объективным, базироваться на достоверной информации и самом широком круге надежных источников", - подчеркнул он."Нельзя, что называется, выдавать желаемое за действительное", - добавил Путин.По его словам, Запад попал именно в такую ловушку, потому что в своих действиях исходит из того, что модели либерального глобализма нет никакой альтернативы.

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

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Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России 2022-06-30T20:27 true PT2M02S

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цены на нефть, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин