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Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса
Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо пообещал проинформировать его о ситуации на Украине, поскольку... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:44
2022-06-30T15:44
2022-06-30T16:24
индонезия
украина
россия
специальная военная операция на украине
цены на нефть
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо пообещал проинформировать его о ситуации на Украине, поскольку тот выражал заинтересованность в урегулировании ситуации, а также рассказать о позиции России по этому вопросу."Мы с вами по телефону разговаривали, и вы проявляли озабоченность и интерес к вопросам урегулирования, связанным с кризисом на Украине и на Донбассе. И, конечно, я подробно вас проинформирую обо всем, что там происходит, и о нашем видении", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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индонезия, украина, россия, цены на нефть, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:44 30.06.2022 (обновлено: 16:24 30.06.2022)
Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса
Путин: Россия изложит президенту Индонезии позицию по урегулированию конфликта на Украине