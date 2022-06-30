https://ria.ru/20220630/putin-1799298785.html

Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса

Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 30.06.2022

Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо пообещал проинформировать его о ситуации на Украине, поскольку... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:44

2022-06-30T15:44

2022-06-30T16:24

индонезия

украина

россия

специальная военная операция на украине

цены на нефть

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо пообещал проинформировать его о ситуации на Украине, поскольку тот выражал заинтересованность в урегулировании ситуации, а также рассказать о позиции России по этому вопросу."Мы с вами по телефону разговаривали, и вы проявляли озабоченность и интерес к вопросам урегулирования, связанным с кризисом на Украине и на Донбассе. И, конечно, я подробно вас проинформирую обо всем, что там происходит, и о нашем видении", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

индонезия

украина

россия

донбасс

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индонезия, украина, россия, цены на нефть, донбасс, ситуация в днр и лнр