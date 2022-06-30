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Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/putin-1799298785.html
Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса
Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо пообещал проинформировать его о ситуации на Украине, поскольку... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:44
2022-06-30T16:24
индонезия
украина
россия
специальная военная операция на украине
цены на нефть
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо пообещал проинформировать его о ситуации на Украине, поскольку тот выражал заинтересованность в урегулировании ситуации, а также рассказать о позиции России по этому вопросу."Мы с вами по телефону разговаривали, и вы проявляли озабоченность и интерес к вопросам урегулирования, связанным с кризисом на Украине и на Донбассе. И, конечно, я подробно вас проинформирую обо всем, что там происходит, и о нашем видении", - сказал Путин на встрече.
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индонезия, украина, россия, цены на нефть, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:44 30.06.2022 (обновлено: 16:24 30.06.2022)
 
Путин заявил об интересе Видодо в урегулировании украинского кризиса

Путин: Россия изложит президенту Индонезии позицию по урегулированию конфликта на Украине

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо
© Фотохост-агентство
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо пообещал проинформировать его о ситуации на Украине, поскольку тот выражал заинтересованность в урегулировании ситуации, а также рассказать о позиции России по этому вопросу.
"Мы с вами по телефону разговаривали, и вы проявляли озабоченность и интерес к вопросам урегулирования, связанным с кризисом на Украине и на Донбассе. И, конечно, я подробно вас проинформирую обо всем, что там происходит, и о нашем видении", - сказал Путин на встрече.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеИндонезияУкраинаРоссияЦены на нефтьДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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