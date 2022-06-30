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Песков объяснил, почему автомобиль Путина в Ашхабаде отличался от других
Песков объяснил, почему автомобиль Путина в Ашхабаде отличался от других - РИА Новости, 30.06.2022
Песков объяснил, почему автомобиль Путина в Ашхабаде отличался от других
Президент РФ Владимир Путин во время командировок передвигается на своих автомобилях, которые укомплектованы стратегической связью и отвечают всем необходимым... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:14
2022-06-30T15:14
2022-06-30T15:26
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время командировок передвигается на своих автомобилях, которые укомплектованы стратегической связью и отвечают всем необходимым критериям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Путин накануне посетил Ашхабад, где принял участие в Каспийском саммите. Борт с российским лидером приземлился в 14.00 по местному времени. У трапа президента РФ встретил глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Поприветствовав его, Путин покинул аэропорт на автомобиле Aurus."Президент использует автомобили черного цвета, это его автомобили. Вы знаете, что с президентом возят его автомобили, этот вопрос связан с тем, что они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются федеральной службой охраны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Путин в Ашхабаде передвигался на черном Aurus, в то время как остальные лидеры государств, прибывшие на Каспийский саммит, передвигались на белых автомобилях.Белые машины, пояснил Песков, "это машины, которые стоят на вооружении у гаража президентской администрации Туркменистана". "Вот чем все это объясняется", - сказал он, добавив, что сам он тоже передвигался на автомобиле белого цвета, предоставленном из гаража администрации Туркменистана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ашхабад, россия, туркмения, владимир путин, в мире, дмитрий песков
15:14 30.06.2022 (обновлено: 15:26 30.06.2022)
Песков объяснил, почему автомобиль Путина в Ашхабаде отличался от других
Песков рассказал, что Путин в командировках перемещается только на своих автомобилях
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время командировок передвигается на своих автомобилях, которые укомплектованы стратегической связью и отвечают всем необходимым критериям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Путин накануне посетил Ашхабад
, где принял участие в Каспийском саммите. Борт с российским лидером приземлился в 14.00 по местному времени. У трапа президента РФ
встретил глава МИД Туркмении Рашид Мередов
. Поприветствовав его, Путин покинул аэропорт на автомобиле Aurus.
"Президент использует автомобили черного цвета, это его автомобили. Вы знаете, что с президентом возят его автомобили, этот вопрос связан с тем, что они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются федеральной службой охраны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Путин в Ашхабаде передвигался на черном Aurus, в то время как остальные лидеры государств, прибывшие на Каспийский саммит, передвигались на белых автомобилях.
Белые машины, пояснил Песков, "это машины, которые стоят на вооружении у гаража президентской администрации Туркменистана". "Вот чем все это объясняется", - сказал он, добавив, что сам он тоже передвигался на автомобиле белого цвета, предоставленном из гаража администрации Туркменистана.