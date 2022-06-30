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Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма
Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма - РИА Новости, 30.06.2022
Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма
Международное право нуждается в развитии, а не отмене, сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:32
2022-06-30T12:32
2022-06-30T13:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Международное право нуждается в развитии, а не отмене, сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву."Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам – справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма. Это не просто юридические формулы, а именно те ценности, которые отражают все многообразие нашей цивилизации", - добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, владимир путин, сша, евросоюз, петербургский международный юридический форум 2018
12:32 30.06.2022 (обновлено: 13:29 30.06.2022)
Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма
Путин заявил о попытке некоторых стран подменить международное право диктатом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Международное право нуждается в развитии, а не отмене, сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня звучат слова о том, что право уже не может адекватно реагировать на проблемы и вызовы современности, на бурные и фундаментальные изменения. Раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами. Безусловно, система международного права нуждается в развитии, но не нужно, что называется, путать причину и следствие", - сказал Путин в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.
Президент отметил, что кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву.
"Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам – справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма. Это не просто юридические формулы, а именно те ценности, которые отражают все многообразие нашей цивилизации", - добавил он.