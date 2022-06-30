https://ria.ru/20220630/putin-1799227801.html

Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма

Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма - РИА Новости, 30.06.2022

Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма

Международное право нуждается в развитии, а не отмене, сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:32

2022-06-30T12:32

2022-06-30T13:29

в мире

россия

владимир путин

сша

евросоюз

петербургский международный юридический форум 2018

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Международное право нуждается в развитии, а не отмене, сейчас оно подменяется диктатом и намеренным отказом некоторых стран от принципов гуманизма и справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву."Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам – справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма. Это не просто юридические формулы, а именно те ценности, которые отражают все многообразие нашей цивилизации", - добавил он.

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в мире, россия, владимир путин, сша, евросоюз, петербургский международный юридический форум 2018