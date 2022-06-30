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В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России - РИА Новости, 30.06.2022
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В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России
В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России - РИА Новости, 30.06.2022
В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России
США хотят разыграть против России нефтяной гамбит, который имеет мало шансов на успех из-за ответных действий ее президента Владимира Путина, пишет Wall Street... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:07
2022-06-30T10:07
экономика
санкции в отношении россии
россия
цены на нефть
g7
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США хотят разыграть против России нефтяной гамбит, который имеет мало шансов на успех из-за ответных действий ее президента Владимира Путина, пишет Wall Street Journal. "Это сработает так же хорошо, как и большинство гамбитов по контролю над ценами, то есть не сработает", — говорится в публикации. В статье напоминается, что на недавно завершившемся саммите G7 предложили ввести ограничение цен на российскую нефть. До этого американские политики запретили импорт российской нефти в США, а Европейский союз согласился ввести поэтапное ограничение ее поставок, при этом доходы России от продажи этого ресурса все равно значительно выросли в сравнении с показателями прошлого года.Как считают эксперты, если Запад попытается ограничить цены, Москва просто откажется продавать ему свою нефть. Вместо этого Путин найдет покупателей на российские энергоносители в Азии, готовых приобрести топливо по цене, которая будет устраивать Кремль.Кроме того, Москва в ответ на действия Запада может принять меры по сокращению российского экспорта, что привело бы к резкому росту мировых цен на нефть, резюмировалось в статье. Западные страны продолжают обсуждать различные меры по ограничению доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний от сотрудничества с Москвой. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле.
https://ria.ru/20220630/neft-1799147640.html
https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html
https://ria.ru/20220630/krazha-1799147808.html
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экономика, санкции в отношении россии, россия, цены на нефть, g7, владимир путин
10:07 30.06.2022
 
В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России

WSJ: Запад не сможет установить предельную цену на российскую нефть из-за ответа Путина

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США хотят разыграть против России нефтяной гамбит, который имеет мало шансов на успех из-за ответных действий ее президента Владимира Путина, пишет Wall Street Journal.

"Это сработает так же хорошо, как и большинство гамбитов по контролю над ценами, то есть не сработает", — говорится в публикации.
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В статье напоминается, что на недавно завершившемся саммите G7 предложили ввести ограничение цен на российскую нефть. До этого американские политики запретили импорт российской нефти в США, а Европейский союз согласился ввести поэтапное ограничение ее поставок, при этом доходы России от продажи этого ресурса все равно значительно выросли в сравнении с показателями прошлого года.

Как считают эксперты, если Запад попытается ограничить цены, Москва просто откажется продавать ему свою нефть. Вместо этого Путин найдет покупателей на российские энергоносители в Азии, готовых приобрести топливо по цене, которая будет устраивать Кремль.
Кроме того, Москва в ответ на действия Запада может принять меры по сокращению российского экспорта, что привело бы к резкому росту мировых цен на нефть, резюмировалось в статье.
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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БРИКС ломает санкции и строит новый мир
Западные страны продолжают обсуждать различные меры по ограничению доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний от сотрудничества с Москвой. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле.
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