https://ria.ru/20220630/putin-1799179845.html

В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России

В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России - РИА Новости, 30.06.2022

В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России

США хотят разыграть против России нефтяной гамбит, который имеет мало шансов на успех из-за ответных действий ее президента Владимира Путина, пишет Wall Street... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:07

2022-06-30T10:07

2022-06-30T10:07

экономика

санкции в отношении россии

россия

цены на нефть

g7

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США хотят разыграть против России нефтяной гамбит, который имеет мало шансов на успех из-за ответных действий ее президента Владимира Путина, пишет Wall Street Journal. "Это сработает так же хорошо, как и большинство гамбитов по контролю над ценами, то есть не сработает", — говорится в публикации. В статье напоминается, что на недавно завершившемся саммите G7 предложили ввести ограничение цен на российскую нефть. До этого американские политики запретили импорт российской нефти в США, а Европейский союз согласился ввести поэтапное ограничение ее поставок, при этом доходы России от продажи этого ресурса все равно значительно выросли в сравнении с показателями прошлого года.Как считают эксперты, если Запад попытается ограничить цены, Москва просто откажется продавать ему свою нефть. Вместо этого Путин найдет покупателей на российские энергоносители в Азии, готовых приобрести топливо по цене, которая будет устраивать Кремль.Кроме того, Москва в ответ на действия Запада может принять меры по сокращению российского экспорта, что привело бы к резкому росту мировых цен на нефть, резюмировалось в статье. Западные страны продолжают обсуждать различные меры по ограничению доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний от сотрудничества с Москвой. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле.

https://ria.ru/20220630/neft-1799147640.html

https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html

https://ria.ru/20220630/krazha-1799147808.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, санкции в отношении россии, россия, цены на нефть, g7, владимир путин