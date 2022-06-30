В США раскрыли, как Путин может сорвать замысел Запада против России
WSJ: Запад не сможет установить предельную цену на российскую нефть из-за ответа Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США хотят разыграть против России нефтяной гамбит, который имеет мало шансов на успех из-за ответных действий ее президента Владимира Путина, пишет Wall Street Journal.
"Это сработает так же хорошо, как и большинство гамбитов по контролю над ценами, то есть не сработает", — говорится в публикации.
"Это сработает так же хорошо, как и большинство гамбитов по контролю над ценами, то есть не сработает", — говорится в публикации.
В статье напоминается, что на недавно завершившемся саммите G7 предложили ввести ограничение цен на российскую нефть. До этого американские политики запретили импорт российской нефти в США, а Европейский союз согласился ввести поэтапное ограничение ее поставок, при этом доходы России от продажи этого ресурса все равно значительно выросли в сравнении с показателями прошлого года.
Как считают эксперты, если Запад попытается ограничить цены, Москва просто откажется продавать ему свою нефть. Вместо этого Путин найдет покупателей на российские энергоносители в Азии, готовых приобрести топливо по цене, которая будет устраивать Кремль.
Как считают эксперты, если Запад попытается ограничить цены, Москва просто откажется продавать ему свою нефть. Вместо этого Путин найдет покупателей на российские энергоносители в Азии, готовых приобрести топливо по цене, которая будет устраивать Кремль.
Кроме того, Москва в ответ на действия Запада может принять меры по сокращению российского экспорта, что привело бы к резкому росту мировых цен на нефть, резюмировалось в статье.
26 июня, 08:00БРИКС ломает санкции и строит новый мир
Западные страны продолжают обсуждать различные меры по ограничению доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний от сотрудничества с Москвой. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле.