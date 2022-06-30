https://ria.ru/20220630/putin-1799161814.html
Bloomberg: большинство сербов благодаря Путину расхотели вступать в ЕС
Bloomberg: большинство сербов благодаря Путину расхотели вступать в ЕС - РИА Новости, 30.06.2022
Bloomberg: большинство сербов благодаря Путину расхотели вступать в ЕС
Большинство сербов отказались бы от членства в Европейском союзе, поскольку поддерживают политику президента России Владимира Путина, пишет агентство Bloomberg... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:05
2022-06-30T09:05
2022-06-30T14:40
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство сербов отказались бы от членства в Европейском союзе, поскольку поддерживают политику президента России Владимира Путина, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опрос белградской службы общественного мнения Demostat.Согласно опросу, проведенному с 13 по 22 июня, 51 процент сербов не поддержали бы вступление в ЕС, если бы голосование проходило сейчас, 34 процента проголосовали бы за."Почти две трети респондентов также считают, что в конфликте на Украине виновата НАТО. Сербская позиция диаметрально противоположна взглядам большинства европейских стран", — заявил главный исследователь службы Demostat Сречко Михайлович, представляя результаты опроса в Белграде.Путин, по информации издания, также возглавил список мировых лидеров, которым симпатизируют сербы.Как подчеркнули в издании, Россия смогла сохранить тесные связи с Сербией и укрепила свои позиции, поддержав отказ страны признать Косово.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, белград (город), евросоюз, нато, владимир путин
09:05 30.06.2022 (обновлено: 14:40 30.06.2022)
Bloomberg: большинство сербов благодаря Путину расхотели вступать в ЕС
Demostat: Владимир Путин возглавил список мировых лидеров, которым симпатизируют в Сербии
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Большинство сербов отказались бы от членства в Европейском союзе, поскольку поддерживают политику президента России Владимира Путина, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на опрос белградской службы общественного мнения Demostat.
Согласно опросу, проведенному с 13 по 22 июня, 51 процент сербов не поддержали бы вступление в ЕС, если бы голосование проходило сейчас, 34 процента проголосовали бы за.
"Почти две трети респондентов также считают, что в конфликте на Украине виновата НАТО. Сербская позиция диаметрально противоположна взглядам большинства европейских стран", — заявил главный исследователь службы Demostat Сречко Михайлович, представляя результаты опроса в Белграде.
Путин, по информации издания, также возглавил список мировых лидеров, которым симпатизируют сербы.
"Российский лидер занял первое место: 40 процентов опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12 процентами, а Эммануэль Макрон из Франции — с 11процентами", — отмечается в публикации.
Как подчеркнули в издании, Россия смогла сохранить тесные связи с Сербией и укрепила свои позиции, поддержав отказ страны признать Косово.