https://ria.ru/20220630/putin-1799140254.html
Путин: на обеде на Каспийском саммите 90% разговоров были о сотрудничестве
Путин: на обеде на Каспийском саммите 90% разговоров были о сотрудничестве - РИА Новости, 30.06.2022
Путин: на обеде на Каспийском саммите 90% разговоров были о сотрудничестве
Лидеры государств, участвовавшие в Каспийском саммите, во время неформального обеда посвятили 90% времени разговорам о развитии сотрудничества в регионе,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T00:01
2022-06-30T00:01
2022-06-30T00:01
космос - риа наука
гурбангулы бердымухамедов
газпром
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Лидеры государств, участвовавшие в Каспийском саммите, во время неформального обеда посвятили 90% времени разговорам о развитии сотрудничества в регионе, договорились предпринять шаги о широкой кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода в аэропорту Ашхабада по итогам саммита.“Должен сказать, что после официальной части он (Гурбангулы Бердымухамедов) нас пригласил на неформальный обед. Мы имели возможность поздравить его с днем рождения, конечно, с юбилеем. Но процентов все-таки 90 времени посвятили разговорам в неформальном, свободном режиме о развитии сотрудничества в регионе Каспийского моря”, - сказал Путин.По его словам, было озвучено много идей и предложений, речь шла не только об энергетике и логистике, но и о промышленной кооперации в направлениях, которые интересны всем странам.“Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях. На мой взгляд очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания”, - подчеркнул Путин.Он отметил, что есть конкретные договоренности и касаемо традиционных направлений, в том числе о продолжении контрактов. “Руководство Газпрома скоро поедет в Туркменистан”, - заметил Путин.
https://ria.ru/20220629/putin-1799132839.html
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космос - риа наука, гурбангулы бердымухамедов, газпром
Путин: на обеде на Каспийском саммите 90% разговоров были о сотрудничестве
Путин: на неформальном обеде на Каспийском саммите 90% разговоров были о сотрудничестве
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Лидеры государств, участвовавшие в Каспийском саммите, во время неформального обеда посвятили 90% времени разговорам о развитии сотрудничества в регионе, договорились предпринять шаги о широкой кооперации, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода в аэропорту Ашхабада по итогам саммита.
“Должен сказать, что после официальной части он (Гурбангулы Бердымухамедов
) нас пригласил на неформальный обед. Мы имели возможность поздравить его с днем рождения, конечно, с юбилеем. Но процентов все-таки 90 времени посвятили разговорам в неформальном, свободном режиме о развитии сотрудничества в регионе Каспийского моря”, - сказал Путин.
По его словам, было озвучено много идей и предложений, речь шла не только об энергетике и логистике, но и о промышленной кооперации в направлениях, которые интересны всем странам.
“Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях. На мой взгляд очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания”, - подчеркнул Путин.
Он отметил, что есть конкретные договоренности и касаемо традиционных направлений, в том числе о продолжении контрактов. “Руководство Газпрома
скоро поедет в Туркменистан”, - заметил Путин.