https://ria.ru/20220630/provokatsiya-1799143468.html

США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе

США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе - РИА Новости, 30.06.2022

США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе

США считают, что у России якобы нет оснований рассматривать увеличение численности американских вооруженных сил в странах восточного фланга НАТО как провокацию, РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:18

2022-06-30T01:18

2022-06-30T01:18

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нато

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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США считают, что у России якобы нет оснований рассматривать увеличение численности американских вооруженных сил в странах восточного фланга НАТО как провокацию, заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Как в конце апреля заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.При этом представитель Белого дома подчеркнул, что НАТО "всегда был и будет оборонительным альянсом".Ранее НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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россия

польша

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в мире, сергей лавров, джо байден, сша, россия, польша, нато, вашингтон, джон кирби