США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе
Кирби: США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе
© AP Photo / Susan Walsh Координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США считают, что у России якобы нет оснований рассматривать увеличение численности американских вооруженных сил в странах восточного фланга НАТО как провокацию, заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Как в конце апреля заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.
"У президента России (Владимира) Путина нет никаких причин рассматривать любые изменения численности сил НАТО на восточном фланге в качестве провокации", — сказал он в беседе с агентством Блумберг.
При этом представитель Белого дома подчеркнул, что НАТО "всегда был и будет оборонительным альянсом".
Ранее НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
28 июня, 08:00НАТО планирует воевать с Россией чужими руками