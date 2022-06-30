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США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе - РИА Новости, 30.06.2022
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США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе
США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе - РИА Новости, 30.06.2022
США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе
США считают, что у России якобы нет оснований рассматривать увеличение численности американских вооруженных сил в странах восточного фланга НАТО как провокацию, РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:18
2022-06-30T01:18
в мире
сергей лавров
джо байден
сша
россия
польша
нато
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США считают, что у России якобы нет оснований рассматривать увеличение численности американских вооруженных сил в странах восточного фланга НАТО как провокацию, заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Как в конце апреля заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.При этом представитель Белого дома подчеркнул, что НАТО "всегда был и будет оборонительным альянсом".Ранее НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
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в мире, сергей лавров, джо байден, сша, россия, польша, нато, вашингтон, джон кирби
01:18 30.06.2022
 
США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе

Кирби: США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе

© AP Photo / Susan Walsh Координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби
Координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США считают, что у России якобы нет оснований рассматривать увеличение численности американских вооруженных сил в странах восточного фланга НАТО как провокацию, заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Как в конце апреля заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности.

"У президента России (Владимира) Путина нет никаких причин рассматривать любые изменения численности сил НАТО на восточном фланге в качестве провокации", — сказал он в беседе с агентством Блумберг.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что НАТО "всегда был и будет оборонительным альянсом".
Ранее НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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В миреСергей ЛавровДжо БайденСШАРоссияПольшаНАТОВашингтонДжон Кирби
 
 
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