https://ria.ru/20220630/protsessy-1799240854.html
Парламентарии России и Белоруссии обсудят интеграционные процессы СГ
Парламентарии России и Белоруссии обсудят интеграционные процессы СГ - РИА Новости, 30.06.2022
Парламентарии России и Белоруссии обсудят интеграционные процессы СГ
Парламентарии России и Белоруссии в рамках Форума регионов двух стран обсудят интеграционные процессы Союзного государства, гармонизацию законодательства,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:01
2022-06-30T13:01
2022-06-30T13:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
совет федерации рф
валентина матвиенко
наталья кочанова
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Парламентарии России и Белоруссии в рамках Форума регионов двух стран обсудят интеграционные процессы Союзного государства, гармонизацию законодательства, импортозамещение и развитие агропромышленного комплекса, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."30 июня в Гродно начнет работу IX Форум регионов Беларуси и России. Парламентарии, представители регионов и профильных ведомств двух стран обсудят совместные подходы к таким важным темам, как дальнейшее сближение законодательства, сотрудничество в условиях новой международной климатической повестки, эффективное импортозамещение, развитие агропромышленного комплекса, интеграция системы высшего образования России и Беларуси, единое научно-технологическое пространство", - написал он в Telegram.В пятницу спикер российского Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель белорусского Совета республики Наталья Кочанова встретятся с руководителями органов власти регионов двух стран, отметил сенатор."На пленарном заседании в этот же день обсудим роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства", - заключил Карасин.
https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798362638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, совет федерации рф, валентина матвиенко, наталья кочанова