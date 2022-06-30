https://ria.ru/20220630/priangare-1799220095.html

В Приангарье рассказали о новостройках в пострадавших от паводка районах

В Приангарье рассказали о новостройках в пострадавших от паводка районах - РИА Новости, 30.06.2022

В Приангарье рассказали о новостройках в пострадавших от паводка районах

Более 55 тысяч квадратных метров жилья построили в пострадавших в 2019 году от наводнения районах Иркутской области, большая часть новостроек находятся в Тулуне РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:07

2022-06-30T12:07

2022-06-30T12:07

иркутская область

игорь кобзев

жилье

тулун

нижнеудинск

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ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Более 55 тысяч квадратных метров жилья построили в пострадавших в 2019 году от наводнения районах Иркутской области, большая часть новостроек находятся в Тулуне и Нижнеудинске, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Летом 2019 года жители 11 районов Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Подтопило более 10 тысяч домов, из которых почти 8 тысяч были признаны непригодными для жилья, а остальные подлежали капитальному ремонту. Из областного и федерального бюджетов на строительство жилья для переселенцев было направлено более 23 миллиардов рублей."В районах чрезвычайной ситуации уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья. В мае текущего года правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 881 миллион рублей на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне", - рассказал Кобзев.Он отметил, что масштабное строительство жилых домов развернули в наиболее пострадавших от паводка Тулуне и Нижнеудинске. Сейчас там уже построили 13 многоквартирных и 278 индивидуальных жилых домов. Также новое жилье возвели в селе Алыгджер и поселке Октябрьское.Кроме этого, дома строятся и для жителей территорий, которые не попали в зону наводнения, но пострадали от подъема грунтовых вод. Шестьсот таких семей уже справили новоселье, еще для 320 достраиваются многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков города Тулуна.

https://ria.ru/20220630/zhile-1799201597.html

тулун

нижнеудинск

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Артем Смирнов

игорь кобзев, жилье, тулун, нижнеудинск