В Приангарье рассказали о новостройках в пострадавших от паводка районах
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Более 55 тысяч квадратных метров жилья построили в пострадавших в 2019 году от наводнения районах Иркутской области, большая часть новостроек находятся в Тулуне и Нижнеудинске, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Летом 2019 года жители 11 районов Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Подтопило более 10 тысяч домов, из которых почти 8 тысяч были признаны непригодными для жилья, а остальные подлежали капитальному ремонту. Из областного и федерального бюджетов на строительство жилья для переселенцев было направлено более 23 миллиардов рублей.
"В районах чрезвычайной ситуации уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья. В мае текущего года правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 881 миллион рублей на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне", - рассказал Кобзев.
Он отметил, что масштабное строительство жилых домов развернули в наиболее пострадавших от паводка Тулуне и Нижнеудинске. Сейчас там уже построили 13 многоквартирных и 278 индивидуальных жилых домов. Также новое жилье возвели в селе Алыгджер и поселке Октябрьское.
Кроме этого, дома строятся и для жителей территорий, которые не попали в зону наводнения, но пострадали от подъема грунтовых вод. Шестьсот таких семей уже справили новоселье, еще для 320 достраиваются многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков города Тулуна.