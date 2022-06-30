https://ria.ru/20220630/pravo-1799244976.html
Путин отметил важность международного права в решении мировых проблем
Путин отметил важность международного права в решении мировых проблем - РИА Новости, 30.06.2022
Путин отметил важность международного права в решении мировых проблем
Только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, юристы и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:15
2022-06-30T13:15
2022-06-30T13:20
в мире
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, юристы и ученые-правоведы могут и должны внести весомый вклад в восстановление авторитета права, считает президент РФ Владимир Путин."Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества. Уверен, только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, обеспечить стабильное, устойчивое, поступательное развитие всех государств", - заявил Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума."И юристы, ученые-правоведы могут и должны внести весомый вклад в восстановление авторитета права, в укрепление его институтов и возвращение доверия в международных отношениях", - подчеркнул он.Президент также отметил, что такие сферы, как обеспечение стратегической стабильности, борьба с голодом, стабильность на энергетических рынках, справедливые правила международной торговли и конкуренции требуют кропотливой совместной работы и тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе."Все эти сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования, кропотливой совместной работы. И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, – а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности", - отметил Путин.
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РИА Новости
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в мире, россия, владимир путин, донбасс
13:15 30.06.2022 (обновлено: 13:20 30.06.2022)
Путин отметил важность международного права в решении мировых проблем
Путин заявил, что решать сложные проблемы мира можно только следуя международному праву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, юристы и ученые-правоведы могут и должны внести весомый вклад в восстановление авторитета права, считает президент РФ Владимир Путин.
"Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества. Уверен, только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, обеспечить стабильное, устойчивое, поступательное развитие всех государств", - заявил Путин
в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.
"И юристы, ученые-правоведы могут и должны внести весомый вклад в восстановление авторитета права, в укрепление его институтов и возвращение доверия в международных отношениях", - подчеркнул он.
Президент также отметил, что такие сферы, как обеспечение стратегической стабильности, борьба с голодом, стабильность на энергетических рынках, справедливые правила международной торговли и конкуренции требуют кропотливой совместной работы и тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе
.
"Все эти сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования, кропотливой совместной работы. И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, – а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности", - отметил Путин.