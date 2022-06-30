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На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/poteri-1799153685.html
На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери
На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери - РИА Новости, 30.06.2022
На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери
Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T07:10
2022-06-30T07:12
специальная военная операция на украине
александр кочетков
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ, заявил в колонке для "Главреда" эксперт Александр Кочетков.Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист."Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад"", — отметил Кочетков.По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они "расширяют оперативные возможности ВСУ", но реализация этого потенциала "все равно зависит только от действий украинского Генштаба", объяснил Кочетков.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр кочетков, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, в мире
07:10 30.06.2022 (обновлено: 07:12 30.06.2022)
 
На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери

Эксперт Кочетков: Россия навязала Украине свою тактику боев, поэтому у ВСУ большие потери

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на территории Запорожской области
Российские военнослужащие на территории Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие на территории Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ, заявил в колонке для "Главреда" эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.

"ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед", — написал Кочетков.

Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад"", — отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
"У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть, оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями", — заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они "расширяют оперативные возможности ВСУ", но реализация этого потенциала "все равно зависит только от действий украинского Генштаба", объяснил Кочетков.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр КочетковРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевВ мире
 
 
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