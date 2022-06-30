https://ria.ru/20220630/poteri-1799153685.html

На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери

На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери - РИА Новости, 30.06.2022

На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери

Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T07:10

2022-06-30T07:10

2022-06-30T07:12

специальная военная операция на украине

александр кочетков

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ, заявил в колонке для "Главреда" эксперт Александр Кочетков.Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист."Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад"", — отметил Кочетков.По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они "расширяют оперативные возможности ВСУ", но реализация этого потенциала "все равно зависит только от действий украинского Генштаба", объяснил Кочетков.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220630/npz-1799153449.html

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александр кочетков, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, в мире