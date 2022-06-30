07:10 30.06.2022 (обновлено: 07:12 30.06.2022)
На Украине объяснили, благодаря чему Россия наносит ВСУ максимальные потери
Эксперт Кочетков: Россия навязала Украине свою тактику боев, поэтому у ВСУ большие потери
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на территории Запорожской области
Российские военнослужащие на территории Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ, заявил в колонке для "Главреда" эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.
"ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед", — написал Кочетков.
"Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу "ни шагу назад"", — отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
"У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть, оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских, строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями", — заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они "расширяют оперативные возможности ВСУ", но реализация этого потенциала "все равно зависит только от действий украинского Генштаба", объяснил Кочетков.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".