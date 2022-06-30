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Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/port-1799314111.html
Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин
Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 30.06.2022
Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин
Морской порт Мариуполя в ДНР готовится к началу работы, уже запущено электроснабжение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:12
2022-06-30T19:08
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
марат хуснуллин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Морской порт Мариуполя в ДНР готовится к началу работы, уже запущено электроснабжение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Отдельно посмотрели ход восстановления Мариуполя и проработку мастер-плана. Есть хорошая новость по морскому порту города - уже запущено электричество, готовим его к началу работы", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220629/poezda-1799019826.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, марат хуснуллин
16:12 30.06.2022 (обновлено: 19:08 30.06.2022)
 
Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин заявил о подготовке морского порта Мариуполя к началу работы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Морской порт Мариуполя в ДНР готовится к началу работы, уже запущено электроснабжение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Отдельно посмотрели ход восстановления Мариуполя и проработку мастер-плана. Есть хорошая новость по морскому порту города - уже запущено электричество, готовим его к началу работы", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.
Сгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:53Специальная военная операция на Украине
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаМарат Хуснуллин
 
 
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