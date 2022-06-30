https://ria.ru/20220630/port-1799314111.html

Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин

Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 30.06.2022

Морской порт Мариуполя готовится к началу работы, заявил Хуснуллин

Морской порт Мариуполя в ДНР готовится к началу работы, уже запущено электроснабжение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:12

2022-06-30T16:12

2022-06-30T19:08

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

марат хуснуллин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Морской порт Мариуполя в ДНР готовится к началу работы, уже запущено электроснабжение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Отдельно посмотрели ход восстановления Мариуполя и проработку мастер-плана. Есть хорошая новость по морскому порту города - уже запущено электричество, готовим его к началу работы", - написал Хуснуллин у себя в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220629/poezda-1799019826.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, марат хуснуллин