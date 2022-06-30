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Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне - РИА Новости, 30.06.2022
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Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне
Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне - РИА Новости, 30.06.2022
Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне
Украинские журналисты встретили бывшего президента Петра Порошенко с женой и младшим сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона, передает ТСН. Отмечается,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:12
2022-06-30T12:01
в мире
лондон
украина
петр порошенко
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские журналисты встретили бывшего президента Петра Порошенко с женой и младшим сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона, передает ТСН. Отмечается, что встреча с журналистами не понравилась жене политика Марине и она пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку. При этом сам Порошенко мешать работе корреспондента не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель прибыл недавно и скоро его покинет. В беседе с журналистом экс-президент отдельно указал, что из-за ситуации на Украине его дети не находятся "в безопасности".Однако, по информации "Страны", присутствие в Лондоне младшего сына политика вызывает определенные вопросы, так как молодому человеку 21 год, но он как-то смог покинуть Украину вместе с отцом, несмотря на всеобщую мобилизацию и запрет на выезд для мужчин призывного возраста. После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что на него завели 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220529/poroshenko-1791492034.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html
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в мире, лондон, украина, петр порошенко
09:12 30.06.2022 (обновлено: 12:01 30.06.2022)
 
Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне

Экс-президента Украины Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном нашли в Англии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские журналисты встретили бывшего президента Петра Порошенко с женой и младшим сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона, передает ТСН.

Отмечается, что встреча с журналистами не понравилась жене политика Марине и она пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку.
При этом сам Порошенко мешать работе корреспондента не стал и заявил, что находится в Лондоне по работе, а в отель прибыл недавно и скоро его покинет. В беседе с журналистом экс-президент отдельно указал, что из-за ситуации на Украине его дети не находятся "в безопасности".
Однако, по информации "Страны", присутствие в Лондоне младшего сына политика вызывает определенные вопросы, так как молодому человеку 21 год, но он как-то смог покинуть Украину вместе с отцом, несмотря на всеобщую мобилизацию и запрет на выезд для мужчин призывного возраста.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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