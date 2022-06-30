09:12 30.06.2022 (обновлено: 12:01 30.06.2022)
Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном заметили в Лондоне
Экс-президента Украины Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном нашли в Англии
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские журналисты встретили бывшего президента Петра Порошенко с женой и младшим сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона, передает ТСН.
Отмечается, что встреча с журналистами не понравилась жене политика Марине и она пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку.
Отмечается, что встреча с журналистами не понравилась жене политика Марине и она пыталась отобрать у журналистки телефон, чтобы прекратить съемку.
Однако, по информации "Страны", присутствие в Лондоне младшего сына политика вызывает определенные вопросы, так как молодому человеку 21 год, но он как-то смог покинуть Украину вместе с отцом, несмотря на всеобщую мобилизацию и запрет на выезд для мужчин призывного возраста.
После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что на него завели 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".