Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/pomosch-1799383022.html
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине
Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине только нагнетает ситуацию, Россия не слышала от них никаких призывов к миру, заявил журналистам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:41
2022-06-30T18:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
москва
нато
саммит g7
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине только нагнетает ситуацию, Россия не слышала от них никаких призывов к миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Наоборот, мы слышали заявления о достаточно милитаристских намерениях, которые, конечно, только провоцируют дальнейшую напряженность на континенте", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва оценивает намерение стран НАТО увеличить гуманитарную и военную помощь Украине и не нагнетают ли такие решения ситуацию.Он отметил, что характер таких призывов "абсолютно соответствует архитектуре НАТО и задачам НАТО", о чем ранее говорил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, москва, нато, саммит g7, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
18:41 30.06.2022
 
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине

Песков: решение стран НАТО увеличить гумпомощь Украине нагнетает ситуацию

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине только нагнетает ситуацию, Россия не слышала от них никаких призывов к миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нагнетают, потому что мы ни разу не слышали ни по итогам саммита "семерки", ни по итогам саммита НАТО никаких призывов к миру. Мы не слышали обещаний каким-то образом воздействовать на украинский режим в плане того, чтобы подвинуть их к миру...
Наоборот, мы слышали заявления о достаточно милитаристских намерениях, которые, конечно, только провоцируют дальнейшую напряженность на континенте", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва оценивает намерение стран НАТО увеличить гуманитарную и военную помощь Украине и не нагнетают ли такие решения ситуацию.
Он отметил, что характер таких призывов "абсолютно соответствует архитектуре НАТО и задачам НАТО", о чем ранее говорил президент России Владимир Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваНАТОСаммит G7Дмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала