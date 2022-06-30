https://ria.ru/20220630/pomosch-1799383022.html

В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине

В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2022

В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине

Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине только нагнетает ситуацию, Россия не слышала от них никаких призывов к миру, заявил журналистам... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:41

2022-06-30T18:41

2022-06-30T18:41

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

москва

нато

саммит g7

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине только нагнетает ситуацию, Россия не слышала от них никаких призывов к миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Наоборот, мы слышали заявления о достаточно милитаристских намерениях, которые, конечно, только провоцируют дальнейшую напряженность на континенте", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва оценивает намерение стран НАТО увеличить гуманитарную и военную помощь Украине и не нагнетают ли такие решения ситуацию.Он отметил, что характер таких призывов "абсолютно соответствует архитектуре НАТО и задачам НАТО", о чем ранее говорил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

москва

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