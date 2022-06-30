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В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине
Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине только нагнетает ситуацию, Россия не слышала от них никаких призывов к миру, заявил журналистам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:41
2022-06-30T18:41
2022-06-30T18:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
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украина
москва
нато
саммит g7
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине только нагнетает ситуацию, Россия не слышала от них никаких призывов к миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Наоборот, мы слышали заявления о достаточно милитаристских намерениях, которые, конечно, только провоцируют дальнейшую напряженность на континенте", - сказал Песков в ответ на вопрос, как Москва оценивает намерение стран НАТО увеличить гуманитарную и военную помощь Украине и не нагнетают ли такие решения ситуацию.Он отметил, что характер таких призывов "абсолютно соответствует архитектуре НАТО и задачам НАТО", о чем ранее говорил президент России Владимир Путин.
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владимир путин, россия, украина, москва, нато, саммит g7, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
В Кремле заявили, что НАТО нагнетает конфликт увеличением помощи Украине
Песков: решение стран НАТО увеличить гумпомощь Украине нагнетает ситуацию