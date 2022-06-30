https://ria.ru/20220630/pomosch-1799316320.html

Канада отправит Украине новую военную помощь

Канада отправит Украине новую военную помощь - РИА Новости, 30.06.2022

Канада отправит Украине новую военную помощь

Власти Канады предоставят Украине в качестве военной поддержки 39 БТР и шесть камер для установки на беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлены... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:18

2022-06-30T16:18

2022-06-30T16:18

специальная военная операция на украине

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владимир путин

сергей лавров

украина

россия

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нато

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Власти Канады предоставят Украине в качестве военной поддержки 39 БТР и шесть камер для установки на беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлены Киеву в течение лета, передает CBС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо на саммите НАТО в Мадриде.Сообщается, что Украина получит новые БТР производства компании General Dynamics.Как отмечает издание, новые поставки военной техники обеспечат исполнение ранее принятых обязательств правительства Канады по военной помощи Украине на 500 миллионов канадских долларов (387,4 миллиона долларов США).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220630/pomosch-1799265293.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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