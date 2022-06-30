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Канада отправит Украине новую военную помощь - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/pomosch-1799316320.html
Канада отправит Украине новую военную помощь
Канада отправит Украине новую военную помощь - РИА Новости, 30.06.2022
Канада отправит Украине новую военную помощь
Власти Канады предоставят Украине в качестве военной поддержки 39 БТР и шесть камер для установки на беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлены... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:18
2022-06-30T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
канада
нато
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Власти Канады предоставят Украине в качестве военной поддержки 39 БТР и шесть камер для установки на беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлены Киеву в течение лета, передает CBС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо на саммите НАТО в Мадриде.Сообщается, что Украина получит новые БТР производства компании General Dynamics.Как отмечает издание, новые поставки военной техники обеспечат исполнение ранее принятых обязательств правительства Канады по военной помощи Украине на 500 миллионов канадских долларов (387,4 миллиона долларов США).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220630/pomosch-1799265293.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, канада, нато, general dynamics , ситуация в днр и лнр
16:18 30.06.2022
 
Канада отправит Украине новую военную помощь

CBC: Канада отправит Украине 39 БТР и шесть камер для беспилотников в течение лета

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Власти Канады предоставят Украине в качестве военной поддержки 39 БТР и шесть камер для установки на беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлены Киеву в течение лета, передает CBС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо на саммите НАТО в Мадриде.
Сообщается, что Украина получит новые БТР производства компании General Dynamics.
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 14:06Специальная военная операция на Украине
Шотландия выделила финансовую помощь Украине
Как отмечает издание, новые поставки военной техники обеспечат исполнение ранее принятых обязательств правительства Канады по военной помощи Украине на 500 миллионов канадских долларов (387,4 миллиона долларов США).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаРоссияКанадаНАТОGeneral DynamicsСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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