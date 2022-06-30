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Шотландия выделила финансовую помощь Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/pomosch-1799265293.html
Шотландия выделила финансовую помощь Украине
Шотландия выделила финансовую помощь Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Шотландия выделила финансовую помощь Украине
Шотландия дополнительно выделила 65 млн фунтов (около 79 млн долларов) на военную помощь Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:06
2022-06-30T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
шотландия
нато
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Шотландия дополнительно выделила 65 млн фунтов (около 79 млн долларов) на военную помощь Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании."Мы пришли к решению выделить средства, учитывая явную необходимость максимизировать международные усилия по поддержке Украины", - приводятся в заявлении слова министра финансов Шотландии Кейт Форбс.Как отмечается в пресс-релизе, предоставляемые 65 млн фунтов являются частью суммы в 1 млрд фунтов, выделяемой Великобританией Украине на закупку самого современного оборудования, включая системы противовоздушной обороны и тысячи единиц снаряжения для украинских военнослужащих.В заявлении также сказано, что правительство Шотландии уже предоставило Украине финансовую помощь в размере 4 млн фунтов для гуманитарных целей, а также товары медицинского назначения на сумму 3 млн фунтов.Ранее сообщалось, что Великобритания пообещала Украине выделить еще 1 миллиард фунтов (1,2 миллиарда долларов США) на военную помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, шотландия, нато, ситуация в днр и лнр
14:06 30.06.2022 (обновлено: 14:07 30.06.2022)
 
Шотландия выделила финансовую помощь Украине

Шотландия дополнительно выделила 65 миллионов фунтов на военную помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭдинбургский замок
Эдинбургский замок - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Шотландия дополнительно выделила 65 млн фунтов (около 79 млн долларов) на военную помощь Украине, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
"Мы пришли к решению выделить средства, учитывая явную необходимость максимизировать международные усилия по поддержке Украины", - приводятся в заявлении слова министра финансов Шотландии Кейт Форбс.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:30Специальная военная операция на Украине
Поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине, заявил Лавров
Как отмечается в пресс-релизе, предоставляемые 65 млн фунтов являются частью суммы в 1 млрд фунтов, выделяемой Великобританией Украине на закупку самого современного оборудования, включая системы противовоздушной обороны и тысячи единиц снаряжения для украинских военнослужащих.
В заявлении также сказано, что правительство Шотландии уже предоставило Украине финансовую помощь в размере 4 млн фунтов для гуманитарных целей, а также товары медицинского назначения на сумму 3 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что Великобритания пообещала Украине выделить еще 1 миллиард фунтов (1,2 миллиарда долларов США) на военную помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаРоссияШотландияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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