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Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности
Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности - РИА Новости, 30.06.2022
Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности
Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:44
2022-06-30T02:44
2022-06-30T02:44
специальная военная операция на украине
марк рютте
в мире
нидерланды
киев
германия
нато
украина
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить собственные территории.Премьер подверг критике других членов НАТО за то, что они не посылают Киеву тяжелое вооружение в достаточных количествах."Вы все еще видите в регионе НАТО, что есть страны, которые колеблются", — добавил Рютте. Однако он отметил, что не хочет называть эти государства.Нидерланды ранее обязались поставить Киеву бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3000 боевых шлемов и 2000 осколочных жилетов, 100 снайперских винтовок с 30 000 единиц боекомплекта и 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии).
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марк рютте, в мире, нидерланды, киев, германия, нато, украина
Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности
Премьер Нидерландов Рютте призвал все страны помочь Киеву оружием в ущерб их безопасности