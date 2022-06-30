https://ria.ru/20220630/pomosch-1799146468.html

Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности

Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности - РИА Новости, 30.06.2022

Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности

Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T02:44

2022-06-30T02:44

2022-06-30T02:44

специальная военная операция на украине

марк рютте

в мире

нидерланды

киев

германия

нато

украина

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить собственные территории.Премьер подверг критике других членов НАТО за то, что они не посылают Киеву тяжелое вооружение в достаточных количествах."Вы все еще видите в регионе НАТО, что есть страны, которые колеблются", — добавил Рютте. Однако он отметил, что не хочет называть эти государства.Нидерланды ранее обязались поставить Киеву бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3000 боевых шлемов и 2000 осколочных жилетов, 100 снайперских винтовок с 30 000 единиц боекомплекта и 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии).

https://ria.ru/20220630/pomosch-1799142179.html

нидерланды

киев

германия

украина

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марк рютте, в мире, нидерланды, киев, германия, нато, украина