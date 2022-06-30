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Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/pomosch-1799146468.html
Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности
Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности - РИА Новости, 30.06.2022
Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности
Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:44
2022-06-30T02:44
специальная военная операция на украине
марк рютте
в мире
нидерланды
киев
германия
нато
украина
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить собственные территории.Премьер подверг критике других членов НАТО за то, что они не посылают Киеву тяжелое вооружение в достаточных количествах."Вы все еще видите в регионе НАТО, что есть страны, которые колеблются", — добавил Рютте. Однако он отметил, что не хочет называть эти государства.Нидерланды ранее обязались поставить Киеву бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3000 боевых шлемов и 2000 осколочных жилетов, 100 снайперских винтовок с 30 000 единиц боекомплекта и 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии).
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марк рютте, в мире, нидерланды, киев, германия, нато, украина
02:44 30.06.2022
 
Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности

Премьер Нидерландов Рютте призвал все страны помочь Киеву оружием в ущерб их безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить собственные территории.

"Крайне важно, чтобы все страны, у которых еще что-то есть на полках, доставили это (Украине). Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине", — приводит издание Politico слова Рютте.

Премьер подверг критике других членов НАТО за то, что они не посылают Киеву тяжелое вооружение в достаточных количествах.
"Вы все еще видите в регионе НАТО, что есть страны, которые колеблются", — добавил Рютте. Однако он отметил, что не хочет называть эти государства.
Нидерланды ранее обязались поставить Киеву бронетранспортеры (предположительно, YPR-765), 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3000 боевых шлемов и 2000 осколочных жилетов, 100 снайперских винтовок с 30 000 единиц боекомплекта и 400 реактивных гранатометов (с разрешения Германии).
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Специальная военная операция на УкраинеМарк РюттеВ миреНидерландыКиевГерманияНАТОУкраина
 
 
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