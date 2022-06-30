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СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/pomosch-1799142179.html
СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь
СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь - РИА Новости, 30.06.2022
СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь
Великобритания обещает Украине выделить еще более 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов США) на военную помощь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T00:42
2022-06-30T00:55
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
лондон
киев
россия
москва
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Великобритания обещает Украине выделить еще более 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов США) на военную помощь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.Согласно агентству, помощь будет включать беспилотники и системы ПВО.Теперь общая сумма, которую Лондон потратил на военную поддержку Киева с начала спецоперации РФ, составит более 2,6 миллиарда евро, указано в заявлении.
https://ria.ru/20220629/nato-1799033271.html
великобритания
украина
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в мире, великобритания, украина, лондон, киев, россия, москва
00:42 30.06.2022 (обновлено: 00:55 30.06.2022)
 
СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь

Франс Пресс: Британия пообещала Украине выделить еще один миллиард евро на военную помощь

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Великобритания обещает Украине выделить еще более 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов США) на военную помощь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
Согласно агентству, помощь будет включать беспилотники и системы ПВО.
Теперь общая сумма, которую Лондон потратил на военную поддержку Киева с начала спецоперации РФ, составит более 2,6 миллиарда евро, указано в заявлении.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 16:29
Лидеры НАТО согласовали пакет комплексной помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаЛондонКиевРоссияМосква
 
 
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