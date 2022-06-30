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СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь

СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь - РИА Новости, 30.06.2022

СМИ: Британия пообещала Украине еще один миллиард евро на военную помощь

Великобритания обещает Украине выделить еще более 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов США) на военную помощь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T00:42

2022-06-30T00:42

2022-06-30T00:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Великобритания обещает Украине выделить еще более 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов США) на военную помощь, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.Согласно агентству, помощь будет включать беспилотники и системы ПВО.Теперь общая сумма, которую Лондон потратил на военную поддержку Киева с начала спецоперации РФ, составит более 2,6 миллиарда евро, указано в заявлении.

https://ria.ru/20220629/nato-1799033271.html

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россия

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в мире, великобритания, украина, лондон, киев, россия, москва