https://ria.ru/20220630/polsha-1799283719.html

Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин

Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.06.2022

Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин

Руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:09

2022-06-30T15:09

2022-06-30T16:35

специальная военная операция на украине

польша

украина

в мире

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799297975_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_2e824653088b502646fa1a5aa51c9cdb.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Так, Варшава планирует разместить на западе Украины свой "миротворческий контингент". Кроме того, возможен вариант создания на "Восточных кресах" подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооруженных сил.Одновременно с этим рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", чтобы избежать нежелательного прямого столкновения с Россией.По словам Нарышкина, в Варшаве, проанализировав ситуацию, пришли к болезненному для себя выводу, что невозможно предотвратить победу российских, донецких и луганских войск на поле боя, вопреки заявлениям западных политиков.По этим причинам перспективы политического выживания режима президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве оценивают как "неутешительные", заключил Нарышкин.В конце апреля директор СВР отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда Антанта признала за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.

https://ria.ru/20220623/svyaschenniki-1797593067.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798390797.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, украина, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин