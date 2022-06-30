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Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/polsha-1799283719.html
Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин
Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.06.2022
Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин
Руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:09
2022-06-30T16:35
специальная военная операция на украине
польша
украина
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Так, Варшава планирует разместить на западе Украины свой "миротворческий контингент". Кроме того, возможен вариант создания на "Восточных кресах" подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооруженных сил.Одновременно с этим рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", чтобы избежать нежелательного прямого столкновения с Россией.По словам Нарышкина, в Варшаве, проанализировав ситуацию, пришли к болезненному для себя выводу, что невозможно предотвратить победу российских, донецких и луганских войск на поле боя, вопреки заявлениям западных политиков.По этим причинам перспективы политического выживания режима президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве оценивают как "неутешительные", заключил Нарышкин.В конце апреля директор СВР отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда Антанта признала за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.
https://ria.ru/20220623/svyaschenniki-1797593067.html
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польша, украина, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
15:09 30.06.2022 (обновлено: 16:35 30.06.2022)
 
Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин заявил, что Польша готовит сценарии расчленения Украины

© РИА Новости / СтрингерПольские военнослужащие на тактических учениях "Три меча — 2021" с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Польские военнослужащие на тактических учениях Три меча — 2021 с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Польские военнослужащие на тактических учениях "Три меча — 2021" с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины", — цитирует его слова пресс-служба ведомства.
Так, Варшава планирует разместить на западе Украины свой "миротворческий контингент". Кроме того, возможен вариант создания на "Восточных кресах" подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооруженных сил.
Одновременно с этим рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", чтобы избежать нежелательного прямого столкновения с Россией.
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По словам Нарышкина, в Варшаве, проанализировав ситуацию, пришли к болезненному для себя выводу, что невозможно предотвратить победу российских, донецких и луганских войск на поле боя, вопреки заявлениям западных политиков.
"Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план. Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине", — добавил глава СВР.
По этим причинам перспективы политического выживания режима президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве оценивают как "неутешительные", заключил Нарышкин.
В конце апреля директор СВР отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда Антанта признала за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаУкраинаВ миреРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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