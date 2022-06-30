15:09 30.06.2022 (обновлено: 16:35 30.06.2022)
Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин заявил, что Польша готовит сценарии расчленения Украины
© РИА Новости / СтрингерПольские военнослужащие на тактических учениях "Три меча — 2021" с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Польские военнослужащие на тактических учениях "Три меча — 2021" с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины", — цитирует его слова пресс-служба ведомства.
Одновременно с этим рассматривается проект формирования из центральных областей Украины "буферной зоны", чтобы избежать нежелательного прямого столкновения с Россией.
По словам Нарышкина, в Варшаве, проанализировав ситуацию, пришли к болезненному для себя выводу, что невозможно предотвратить победу российских, донецких и луганских войск на поле боя, вопреки заявлениям западных политиков.
"Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план. Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине", — добавил глава СВР.
По этим причинам перспективы политического выживания режима президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве оценивают как "неутешительные", заключил Нарышкин.
В конце апреля директор СВР отмечал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда Антанта признала за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.