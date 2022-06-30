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Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 30.06.2022
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Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией
Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией - РИА Новости, 30.06.2022
Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией
Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил журналистам в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:22
2022-06-30T12:39
в мире
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белоруссия
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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил журналистам в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Предполагалось, что длина забора составит 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию планировалось оснастить камерами ночного видения, датчиками движения."Это заграждение было построено в начале лета, как я обещал. Начинается лето, и это заграждение закончено точно так, как мы обещали", - сказал Моравецкий.Он заявил, что если бы заграждение не было построено, то сложная миграционная ситуация отвлекала бы Польшу от помощи Украине."Сегодня наши сотрудники силовых служб должны были бы концентрироваться на обеспечении внутренней безопасности и безопасности этой границы. Благодаря прозорливой политике сегодня мы можем концентрироваться на том, что является нашим и европейским наивысшим приоритетом – на помощи сражающейся Украине", - сказал Моравецкий.В свою очередь главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага сообщил, что для строительства заграждения было использовано 49 тысяч тонн стали. По его словам, в настоящее время идет оборудование заграждения электронными системами безопасности. В частности, будут установлены 2,5 тысячи камер наблюдения.
https://ria.ru/20220628/polsha-1798732534.html
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в мире, польша, белоруссия, украина
12:22 30.06.2022 (обновлено: 12:39 30.06.2022)
 
Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией

Премьер Польши Моравецкий заявил о завершении строительства забора на белорусской границе

© Фото : Spokesperson of the Minister-Special Services CoordinatorЗаграждение на границе Польши и Белоруссии
Заграждение на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Spokesperson of the Minister-Special Services Coordinator
Заграждение на границе Польши и Белоруссии
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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщил журналистам в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Предполагалось, что длина забора составит 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию планировалось оснастить камерами ночного видения, датчиками движения.
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"Это заграждение было построено в начале лета, как я обещал. Начинается лето, и это заграждение закончено точно так, как мы обещали", - сказал Моравецкий.
Он заявил, что если бы заграждение не было построено, то сложная миграционная ситуация отвлекала бы Польшу от помощи Украине.
"Сегодня наши сотрудники силовых служб должны были бы концентрироваться на обеспечении внутренней безопасности и безопасности этой границы. Благодаря прозорливой политике сегодня мы можем концентрироваться на том, что является нашим и европейским наивысшим приоритетом – на помощи сражающейся Украине", - сказал Моравецкий.
В свою очередь главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага сообщил, что для строительства заграждения было использовано 49 тысяч тонн стали. По его словам, в настоящее время идет оборудование заграждения электронными системами безопасности. В частности, будут установлены 2,5 тысячи камер наблюдения.
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