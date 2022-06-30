10:33 30.06.2022 (обновлено: 10:53 30.06.2022)
В Нанайском районе Хабаровского края открылась детская поликлиника
В Нанайском районе Хабаровского края после капремонта открылась детская поликлиника
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на открытии детской поликлиники после капитального ремонта в селе Троицком
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Детская поликлиника открылась после капитального ремонта в селе Троицком Нанайского района Хабаровского края, работы там не проводились полвека, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона в четверг находится с рабочей поездкой в Нанайском районе. Он посетит ряд местных социально значимых объектов и проведет выездное расширенное заседание правительства Хабаровского края.
"Сегодня дал старт работе после капремонта детской консультации Троицкой ЦРБ. Более 50 лет помещения не приводились в порядок. По моему поручению детскую консультацию включили в программу модернизации первичного звена здравоохранения Хабаровского края... Здесь будут получать медицинскую помощь 5,5 тысячи юных жителей Нанайского района", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после торжественного мероприятия, посвященного открытию учреждения.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяДетская поликлиника в Нанайском районе Хабаровского края
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Детская поликлиника в Нанайском районе Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяЦеремония открытия детской поликлиники после капитального ремонта в селе Троицком в Нанайском районе Хабаровского края
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Церемония открытия детской поликлиники после капитального ремонта в селе Троицком в Нанайском районе Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
1 из 2
Детская поликлиника в Нанайском районе Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
2 из 2
Церемония открытия детской поликлиники после капитального ремонта в селе Троицком в Нанайском районе Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Как отметил глава региона, в поликлинике наряду с отремонтированными кабинетами, появились игровая и комната для кормления грудных пациентов. Кроме того, детская консультация оборудована отдельными входами и крытыми колясочными.
Общая стоимость работ составила 12,5 миллиона рублей, часть из них порядка 3 миллионов были выделены краем по прямому поручению губернатора: именно этой суммы не хватало после завершения процесса проектирования объекта, уточнили в региональном правительстве.
Провести ремонт здания детской консультации жителям района Дегтярев обещал еще до своего избрания губернатором. Если ранее вопросы финансирования районов решались по остаточному принципу, то теперь их важность закреплена в стратегии социально-экономического развития Хабаровского края, реализация которой находится на контроле губернатора, пояснили в региональном правительстве.
Кроме того, в селе Троицком глава региона принял участие в установке и освящении поклонного креста священнику Филиппу Распопову. С 1914 по 1919 годы он был местным настоятелем, "замучен бандой партизан-анархистов" в годы Гражданской войны.
"При участии митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия и епископа Ванинского и Переяславского Аристарха в Троицком освятили поклонный крест. В конце ХХ века священнослужитель Русской православной церковью заграницей был причислен к лику святых... В храме святой Троицы вручил прихожанам икону. Ее привез из командировки в ДНР: получил от жителей Дебальцево в дар", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.⠀
По мнению главы региона, установка поклонного креста священномученику Распопову - это "восстановление исторической справедливости и сохранение народной памяти".