https://ria.ru/20220630/poliklinika-1799186560.html

В Нанайском районе Хабаровского края открылась детская поликлиника

В Нанайском районе Хабаровского края открылась детская поликлиника - РИА Новости, 30.06.2022

В Нанайском районе Хабаровского края открылась детская поликлиника

Детская поликлиника открылась после капитального ремонта в селе Троицком Нанайского района Хабаровского края, работы там не проводились полвека, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:33

2022-06-30T10:33

2022-06-30T10:53

хабаровский край

россия

хабаровский край

нанайский район

михаил дегтярев

донецкая народная республика

русская православная церковь

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ХАБАРОВСК, 30 июн - РИА Новости. Детская поликлиника открылась после капитального ремонта в селе Троицком Нанайского района Хабаровского края, работы там не проводились полвека, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона в четверг находится с рабочей поездкой в Нанайском районе. Он посетит ряд местных социально значимых объектов и проведет выездное расширенное заседание правительства Хабаровского края."Сегодня дал старт работе после капремонта детской консультации Троицкой ЦРБ. Более 50 лет помещения не приводились в порядок. По моему поручению детскую консультацию включили в программу модернизации первичного звена здравоохранения Хабаровского края... Здесь будут получать медицинскую помощь 5,5 тысячи юных жителей Нанайского района", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после торжественного мероприятия, посвященного открытию учреждения.Как отметил глава региона, в поликлинике наряду с отремонтированными кабинетами, появились игровая и комната для кормления грудных пациентов. Кроме того, детская консультация оборудована отдельными входами и крытыми колясочными.Общая стоимость работ составила 12,5 миллиона рублей, часть из них порядка 3 миллионов были выделены краем по прямому поручению губернатора: именно этой суммы не хватало после завершения процесса проектирования объекта, уточнили в региональном правительстве.Провести ремонт здания детской консультации жителям района Дегтярев обещал еще до своего избрания губернатором. Если ранее вопросы финансирования районов решались по остаточному принципу, то теперь их важность закреплена в стратегии социально-экономического развития Хабаровского края, реализация которой находится на контроле губернатора, пояснили в региональном правительстве.Кроме того, в селе Троицком глава региона принял участие в установке и освящении поклонного креста священнику Филиппу Распопову. С 1914 по 1919 годы он был местным настоятелем, "замучен бандой партизан-анархистов" в годы Гражданской войны."При участии митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия и епископа Ванинского и Переяславского Аристарха в Троицком освятили поклонный крест. В конце ХХ века священнослужитель Русской православной церковью заграницей был причислен к лику святых... В храме святой Троицы вручил прихожанам икону. Ее привез из командировки в ДНР: получил от жителей Дебальцево в дар", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.⠀По мнению главы региона, установка поклонного креста священномученику Распопову - это "восстановление исторической справедливости и сохранение народной памяти".

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https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798514890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, хабаровский край, нанайский район, михаил дегтярев, донецкая народная республика, русская православная церковь