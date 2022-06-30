https://ria.ru/20220630/polenov-1799314475.html

Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке

Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.06.2022

Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке

Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:39

2022-06-30T16:39

2022-06-30T16:39

культура

новости культуры

санкт-петербург

русский музей

ближний восток

выставки

василий поленов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/50/1521715031_0:507:4498:3037_1920x0_80_0_0_4c1b871a42e0bd34a0aa58b46cbccdff.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Вопрос о том, в какой стране ее проведут, находится в процессе решения. Также планируется открыть выставку художника в Русском музее в Санкт-Петербурге."Уверена, что к юбилею Василия Дмитриевича в стране пройдет немало интересных событий", — говорит министр.Поленов родился 1 июня 1844 года. Среди его самых знаменитых работ такие картины, как "Московский дворик", "Мечты (На горе)", "Воскрешение дочери Иаира", "Золотая осень" и другие.

https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html

санкт-петербург

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, русский музей, ближний восток, выставки, василий поленов