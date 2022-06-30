https://ria.ru/20220630/polenov-1799314475.html
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.06.2022
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке
Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:39
2022-06-30T16:39
2022-06-30T16:39
культура
новости культуры
санкт-петербург
русский музей
ближний восток
выставки
василий поленов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Вопрос о том, в какой стране ее проведут, находится в процессе решения. Также планируется открыть выставку художника в Русском музее в Санкт-Петербурге."Уверена, что к юбилею Василия Дмитриевича в стране пройдет немало интересных событий", — говорит министр.Поленов родился 1 июня 1844 года. Среди его самых знаменитых работ такие картины, как "Московский дворик", "Мечты (На горе)", "Воскрешение дочери Иаира", "Золотая осень" и другие.
https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, санкт-петербург, русский музей, ближний восток, выставки, василий поленов
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке
Любимова: одна из выставок к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Вопрос о том, в какой стране ее проведут, находится в процессе решения.
Также планируется открыть выставку художника в Русском музее в Санкт-Петербурге.
"Уверена, что к юбилею Василия Дмитриевича в стране пройдет немало интересных событий", — говорит министр.
Поленов родился 1 июня 1844 года. Среди его самых знаменитых работ такие картины, как "Московский дворик", "Мечты (На горе)", "Воскрешение дочери Иаира", "Золотая осень" и другие.