Рейтинг@Mail.ru
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220630/polenov-1799314475.html
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.06.2022
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке
Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:39
2022-06-30T16:39
культура
новости культуры
санкт-петербург
русский музей
ближний восток
выставки
василий поленов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/50/1521715031_0:507:4498:3037_1920x0_80_0_0_4c1b871a42e0bd34a0aa58b46cbccdff.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Вопрос о том, в какой стране ее проведут, находится в процессе решения. Также планируется открыть выставку художника в Русском музее в Санкт-Петербурге."Уверена, что к юбилею Василия Дмитриевича в стране пройдет немало интересных событий", — говорит министр.Поленов родился 1 июня 1844 года. Среди его самых знаменитых работ такие картины, как "Московский дворик", "Мечты (На горе)", "Воскрешение дочери Иаира", "Золотая осень" и другие.
https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html
санкт-петербург
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/50/1521715031_0:85:4498:3459_1920x0_80_0_0_e351145c22f2c1872e07aca327032423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, санкт-петербург, русский музей, ближний восток, выставки, василий поленов
16:39 30.06.2022
 
Выставка к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке

Любимова: одна из выставок к 180-летию со дня рождения Поленова пройдет на Ближнем Востоке

© РИА НовостиРепродукция картины "Московский дворик". Художник Василий Дмитриевич Поленов
Репродукция картины Московский дворик. Художник Василий Дмитриевич Поленов
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одна из выставок, запланированных в ходе празднования 180-летия со дня рождения художника Василия Поленова, пройдет на Ближнем Востоке, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Вопрос о том, в какой стране ее проведут, находится в процессе решения.
Также планируется открыть выставку художника в Русском музее в Санкт-Петербурге.
"Уверена, что к юбилею Василия Дмитриевича в стране пройдет немало интересных событий", — говорит министр.
Поленов родился 1 июня 1844 года. Среди его самых знаменитых работ такие картины, как "Московский дворик", "Мечты (На горе)", "Воскрешение дочери Иаира", "Золотая осень" и другие.
Монтаж выставки Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
29 июня, 08:00Культура
Наконец-то в Москве: в ГМИИ показывают выставку-блокбастер Морозова
 
КультураНовости культурыСанкт-ПетербургРусский музейБлижний ВостокВыставкиВасилий Поленов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала