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Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/podryv-1799148019.html
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране - РИА Новости, 30.06.2022
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране
Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:25
2022-06-30T03:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить в нацбатальон; личность вербовщика уже устанавливают правоохранители.По словам Романа, мужчина по имени Олександр написал ему сообщение в Telegram в конце мая."Он предложил мне высокооплачиваемую "роботку"… Сказал, что агитирует ребят поджигать военкоматы в любом из городов России, чтобы запугать нашу власть", — сказал собеседник агентства.За каждый "сожженный" военкомат Олександр предложил "две тысячи долларов" и дал "инструкцию" — попросил процесс записать на видео.Он добавил, что мужчина по имени Олександр назвал себя "украинцем", рассказал, что участвует в боевых действиях в составе нацбатальона."Звал меня вступить в их ряды", — сказал собеседник агентства.Также мужчина предложил Роману украсть у российских военных танк либо другую боевую машину. За танк ему обещали заплатить три миллиона рублей, а также предоставить гражданство Украины.Фотографии переписки Роман передал в правоохранительные органы.По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, стало известно, что вербовщик находится на территории Украины. Его личность пока не установлена.
https://ria.ru/20220629/taktika-1799123681.html
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в мире, украина, ростов-на-дону
03:25 30.06.2022 (обновлено: 03:38 30.06.2022)
 
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране

Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране, его ищут

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПризывники в военкомате
Призывники в военкомате - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить в нацбатальон; личность вербовщика уже устанавливают правоохранители.
По словам Романа, мужчина по имени Олександр написал ему сообщение в Telegram в конце мая.
"Он предложил мне высокооплачиваемую "роботку"… Сказал, что агитирует ребят поджигать военкоматы в любом из городов России, чтобы запугать нашу власть", — сказал собеседник агентства.
За каждый "сожженный" военкомат Олександр предложил "две тысячи долларов" и дал "инструкцию" — попросил процесс записать на видео.
"Он сказал, что таким образом уже организовал 13 поджогов на территории нашей страны", — отметил Роман.
Он добавил, что мужчина по имени Олександр назвал себя "украинцем", рассказал, что участвует в боевых действиях в составе нацбатальона.
"Звал меня вступить в их ряды", — сказал собеседник агентства.
Также мужчина предложил Роману украсть у российских военных танк либо другую боевую машину. За танк ему обещали заплатить три миллиона рублей, а также предоставить гражданство Украины.
Фотографии переписки Роман передал в правоохранительные органы.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, стало известно, что вербовщик находится на территории Украины. Его личность пока не установлена.
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