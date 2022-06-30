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Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране

Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране - РИА Новости, 30.06.2022

Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране

Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:25

2022-06-30T03:25

2022-06-30T03:38

специальная военная операция на украине

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украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить в нацбатальон; личность вербовщика уже устанавливают правоохранители.По словам Романа, мужчина по имени Олександр написал ему сообщение в Telegram в конце мая."Он предложил мне высокооплачиваемую "роботку"… Сказал, что агитирует ребят поджигать военкоматы в любом из городов России, чтобы запугать нашу власть", — сказал собеседник агентства.За каждый "сожженный" военкомат Олександр предложил "две тысячи долларов" и дал "инструкцию" — попросил процесс записать на видео.Он добавил, что мужчина по имени Олександр назвал себя "украинцем", рассказал, что участвует в боевых действиях в составе нацбатальона."Звал меня вступить в их ряды", — сказал собеседник агентства.Также мужчина предложил Роману украсть у российских военных танк либо другую боевую машину. За танк ему обещали заплатить три миллиона рублей, а также предоставить гражданство Украины.Фотографии переписки Роман передал в правоохранительные органы.По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, стало известно, что вербовщик находится на территории Украины. Его личность пока не установлена.

https://ria.ru/20220629/taktika-1799123681.html

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в мире, украина, ростов-на-дону