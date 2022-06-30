https://ria.ru/20220630/podryv-1799148019.html
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране - РИА Новости, 30.06.2022
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране
Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:25
2022-06-30T03:25
2022-06-30T03:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752300185_0:155:2365:1485_1920x0_80_0_0_8cffbd50b0d8bd5c2bdcef64cd936f29.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить в нацбатальон; личность вербовщика уже устанавливают правоохранители.По словам Романа, мужчина по имени Олександр написал ему сообщение в Telegram в конце мая."Он предложил мне высокооплачиваемую "роботку"… Сказал, что агитирует ребят поджигать военкоматы в любом из городов России, чтобы запугать нашу власть", — сказал собеседник агентства.За каждый "сожженный" военкомат Олександр предложил "две тысячи долларов" и дал "инструкцию" — попросил процесс записать на видео.Он добавил, что мужчина по имени Олександр назвал себя "украинцем", рассказал, что участвует в боевых действиях в составе нацбатальона."Звал меня вступить в их ряды", — сказал собеседник агентства.Также мужчина предложил Роману украсть у российских военных танк либо другую боевую машину. За танк ему обещали заплатить три миллиона рублей, а также предоставить гражданство Украины.Фотографии переписки Роман передал в правоохранительные органы.По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, стало известно, что вербовщик находится на территории Украины. Его личность пока не установлена.
https://ria.ru/20220629/taktika-1799123681.html
украина
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752300185_0:0:2103:1577_1920x0_80_0_0_008cb4d3b21f9def931f2c3514c7e251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ростов-на-дону
03:25 30.06.2022 (обновлено: 03:38 30.06.2022)
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране
Украинский националист вербовал россиян для "подрывов" военкоматов в стране, его ищут
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону Роман (имя изменено) рассказал РИА Новости, что украинский националист вербовал его, предлагая "поджигать военкоматы в России" и вступить в нацбатальон; личность вербовщика уже устанавливают правоохранители.
По словам Романа, мужчина по имени Олександр написал ему сообщение в Telegram в конце мая.
"Он предложил мне высокооплачиваемую "роботку"… Сказал, что агитирует ребят поджигать военкоматы в любом из городов России, чтобы запугать нашу власть", — сказал собеседник агентства.
За каждый "сожженный" военкомат Олександр предложил "две тысячи долларов" и дал "инструкцию" — попросил процесс записать на видео.
"Он сказал, что таким образом уже организовал 13 поджогов на территории нашей страны", — отметил Роман.
Он добавил, что мужчина по имени Олександр назвал себя "украинцем", рассказал, что участвует в боевых действиях в составе нацбатальона.
"Звал меня вступить в их ряды", — сказал собеседник агентства.
Также мужчина предложил Роману украсть у российских военных танк либо другую боевую машину. За танк ему обещали заплатить три миллиона рублей, а также предоставить гражданство Украины.
Фотографии переписки Роман передал в правоохранительные органы.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, стало известно, что вербовщик находится на территории Украины
. Его личность пока не установлена.