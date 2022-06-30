https://ria.ru/20220630/plennye-1799233621.html

Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина

Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина - РИА Новости, 30.06.2022

Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина

Обмен военнопленными с Украиной накануне прошел по прямому указанию Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:45

2022-06-30T12:45

2022-06-30T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Обмен военнопленными с Украиной накануне прошел по прямому указанию Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.Конашенков также напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих — более шести тысяч человек.Об обмене военнопленными накануне сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что среди переданных Украине — несколько рядовых из националистических батальонов в "плачевном" состоянии, с ампутированными конечностями и "прочими осложнениями".В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бороться и вызволять из плена всех российских солдат. Он также особо подчеркнул, что участники батальона "Азов" ( в отношении которых в России возбуждены уголовные дела) — "нелюди, у которых все руки в крови, их всех ждет суд".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

донецкая народная республика

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"Жизни бойцов – самая главная задача": Россия провела обмен военнопленными с Украиной "Жизни бойцов – самая главная задача": Россия провела обмен военнопленными с Украиной 2022-06-30T12:45 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир путин, госдума рф, денис пушилин, вячеслав володин