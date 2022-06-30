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Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/plennye-1799233621.html
Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина
Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина - РИА Новости, 30.06.2022
Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина
Обмен военнопленными с Украиной накануне прошел по прямому указанию Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:45
2022-06-30T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Обмен военнопленными с Украиной накануне прошел по прямому указанию Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.Конашенков также напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих — более шести тысяч человек.Об обмене военнопленными накануне сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что среди переданных Украине — несколько рядовых из националистических батальонов в "плачевном" состоянии, с ампутированными конечностями и "прочими осложнениями".В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бороться и вызволять из плена всех российских солдат. Он также особо подчеркнул, что участники батальона "Азов" ( в отношении которых в России возбуждены уголовные дела) — "нелюди, у которых все руки в крови, их всех ждет суд".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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"Жизни бойцов – самая главная задача": Россия провела обмен военнопленными с Украиной
"Жизни бойцов – самая главная задача": Россия провела обмен военнопленными с Украиной
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир путин, госдума рф, денис пушилин, вячеслав володин
12:45 30.06.2022 (обновлено: 15:03 30.06.2022)
 
Минобороны назвало обмен пленными личным указанием Путина

Минобороны заявило, что обмен пленными 144 на 144 провели по прямому указанию Путина

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Обмен военнопленными с Украиной накануне прошел по прямому указанию Владимира Путина, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача", — заявил генерал-лейтенант.

Он уточнил, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Конашенков также напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих — более шести тысяч человек.
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Об обмене военнопленными накануне сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что среди переданных Украине — несколько рядовых из националистических батальонов в "плачевном" состоянии, с ампутированными конечностями и "прочими осложнениями".
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости бороться и вызволять из плена всех российских солдат. Он также особо подчеркнул, что участники батальона "Азов" ( в отношении которых в России возбуждены уголовные дела) — "нелюди, у которых все руки в крови, их всех ждет суд".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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