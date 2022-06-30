https://ria.ru/20220630/plennye-1799223458.html

Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022

Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Россия обменивает тяжелораненых украинских военнопленных, в этой работе стране нужно бороться за вызволение каждого своего бойца, заявил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:18

2022-06-30T12:18

2022-06-30T12:38

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

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украина

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обменивает тяжелораненых украинских военнопленных, в этой работе стране нужно бороться за вызволение каждого своего бойца, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Могу вам сказать, что обменивают тяжелораненых, очень тяжелораненых. Тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и обменять на наших ребят", - заявил политик в ходе пленарного заседания ГД в четверг.Володин подчеркнул, что "наших ребят надо вызволять из плена, бороться за каждого".

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794890757.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, госдума рф, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр