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Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Россия обменивает тяжелораненых украинских военнопленных, в этой работе стране нужно бороться за вызволение каждого своего бойца, заявил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:18
2022-06-30T12:18
2022-06-30T12:38
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
госдума рф
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обменивает тяжелораненых украинских военнопленных, в этой работе стране нужно бороться за вызволение каждого своего бойца, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Могу вам сказать, что обменивают тяжелораненых, очень тяжелораненых. Тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и обменять на наших ребят", - заявил политик в ходе пленарного заседания ГД в четверг.Володин подчеркнул, что "наших ребят надо вызволять из плена, бороться за каждого".
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794890757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:18 30.06.2022 (обновлено: 12:38 30.06.2022)
Володин прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Спикер Госдумы Володин считает, что необходимо бороться за каждого российского пленного