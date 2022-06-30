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Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ

Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022

Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ

Освобожденный из украинского плена боец Донецкой Народной республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, как его украинские военные пытали в течение... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:59

2022-06-30T19:59

2022-06-30T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

игорь конашенков

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Освобожденный из украинского плена боец Донецкой Народной республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, как его украинские военные пытали в течение четырех часов электричеством.Ранее Морозова сообщила, что в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР. Она также сообщила о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, здоровье - общество, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр