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Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/plen-1799402316.html
Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ
Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022
Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ
Освобожденный из украинского плена боец Донецкой Народной республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, как его украинские военные пытали в течение... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:59
2022-06-30T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
игорь конашенков
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Освобожденный из украинского плена боец Донецкой Народной республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, как его украинские военные пытали в течение четырех часов электричеством.Ранее Морозова сообщила, что в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР. Она также сообщила о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:59 30.06.2022
 
Освобожденный из плена солдат ДНР рассказал о пытках ВСУ

Освобожденный из украинского плена боец ДНР рассказал, что его пытали током четыре часа

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Освобожденный из украинского плена боец Донецкой Народной республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, как его украинские военные пытали в течение четырех часов электричеством.
"Меня пытали приблизительно четыре часа. ТАПиком (ТА-57 — военно-полевой телефонный аппарат - ред.), это ток, электричеством",- рассказал один из освобождённых бойцов ДНР.
Ранее Морозова сообщила, что в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР. Она также сообщила о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины.
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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