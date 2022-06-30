Рейтинг@Mail.ru
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/pensiya-1799270293.html
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году - РИА Новости, 30.06.2022
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году
Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырос на 1029 рублей в 2021 году и с учетом индексации составил 17 533 рубля, заявил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:24
2022-06-30T14:24
общество
михаил мишустин
госдума рф
пенсия
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_13a38519f0cb0f794e66ba0565729e30.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырос на 1029 рублей в 2021 году и с учетом индексации составил 17 533 рубля, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим."Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и с учетом произведенной индексации составил 17 533 рубля", - сказал Кигим на пленарном заседании Госдумы.Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндесированы на 10%. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220627/kuznetsov-1798332561.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_7ffcd7c1244b24a7aea26eee3e520a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, госдума рф, пенсия, пенсионный фонд рф
14:24 30.06.2022
 
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году

Глава ПФР Кигим: средний размер пенсии по старости в 2021 году составил 17 533 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырос на 1029 рублей в 2021 году и с учетом индексации составил 17 533 рубля, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим.
"Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и с учетом произведенной индексации составил 17 533 рубля", - сказал Кигим на пленарном заседании Госдумы.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндесированы на 10%. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей.
Актер Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 10:52Шоубиз
"Работать надо": Кузнецов рассказал о своей пенсии
 
ОбществоМихаил МишустинГосдума РФПенсияПенсионный фонд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала