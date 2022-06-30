https://ria.ru/20220630/pensiya-1799270293.html

В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году

В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году - РИА Новости, 30.06.2022

В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырос на 1029 рублей в 2021 году и с учетом индексации составил 17 533 рубля, заявил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:24

2022-06-30T14:24

2022-06-30T14:24

общество

михаил мишустин

госдума рф

пенсия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырос на 1029 рублей в 2021 году и с учетом индексации составил 17 533 рубля, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим."Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и с учетом произведенной индексации составил 17 533 рубля", - сказал Кигим на пленарном заседании Госдумы.Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндесированы на 10%. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220627/kuznetsov-1798332561.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, михаил мишустин, госдума рф, пенсия, пенсионный фонд рф