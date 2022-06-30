https://ria.ru/20220630/pensiya-1799270293.html
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году - РИА Новости, 30.06.2022
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году
Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырос на 1029 рублей в 2021 году и с учетом индексации составил 17 533 рубля, заявил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:24
2022-06-30T14:24
2022-06-30T14:24
общество
михаил мишустин
госдума рф
пенсия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырос на 1029 рублей в 2021 году и с учетом индексации составил 17 533 рубля, заявил председатель правления Пенсионного фонда России Андрей Кигим."Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам за 2021 год увеличился на 1 029 рублей и с учетом произведенной индексации составил 17 533 рубля", - сказал Кигим на пленарном заседании Госдумы.Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндесированы на 10%. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220627/kuznetsov-1798332561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, госдума рф, пенсия, пенсионный фонд рф
В ПФР назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году
Глава ПФР Кигим: средний размер пенсии по старости в 2021 году составил 17 533 рубля