https://ria.ru/20220630/ospa-1799179563.html

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 30.06.2022

В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян

Турецкие врачи выявили первый в стране случай заражения оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:05

2022-06-30T10:05

2022-06-30T12:03

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АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Турецкие врачи выявили первый в стране случай заражения оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа."Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больной 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. <…> Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте", — написал он в Twitter.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксировали еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.За последнее время более чем в 50 странах мира выявлено свыше 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ранее признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, оспа обезьян, новости - туризм