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Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку - РИА Новости, 30.06.2022
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Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку
Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку - РИА Новости, 30.06.2022
Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку
Сотрудники Центра гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне организовали эвакуацию в Россию ребенка, у которого были проблемы с сердцем, мальчику проведена... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:14
2022-06-30T15:14
россия
херсон
херсонская область
республика крым
сергей аксенов (политик)
общество
единая россия
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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Центра гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне организовали эвакуацию в Россию ребенка, у которого были проблемы с сердцем, мальчику проведена операция, сейчас "все хорошо", рассказала РИА Новости его мама."Наши врачи сказали: что хотите, то и делайте. Попросила помощи у "Единой России" - тут же среагировали. На следующий день с вещами были на месте, отвезли, посетили. Наверное, нет таких слов, чтобы выразить благодарность за спасение ребенка! Сыну сделали операцию в Краснодаре на сердце. У нас в Херсоне такую операцию возможности сделать не было. Было все очень серьезно у сына, а сейчас все хорошо", - рассказала агентству жительница Херсона Наталья Пшик.Депутат Госдумы, замруководителя фракции ЕР, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости, что во время проведения приема граждан к нему обратилась женщина, которая сказала, что у ее сына проблемы с сердцем. "Мы тогда достаточно плотно сработали с правительством Республики Крым, с Сергеем Аксеновым. Сейчас операцию сделали, ребенок на контроле. Россия - она всегда рядом, и мы своих не бросаем", - сказал он.В настоящее время мальчик вместе с мамой вернулись в Херсон.
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россия
херсон
херсонская область
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россия, херсон, херсонская область , республика крым, сергей аксенов (политик), общество, единая россия
15:14 30.06.2022
 
Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку

Центр гумпомощи ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОперация в больнице им. Семашко в Симферополе
Операция в больнице им. Семашко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Операция в больнице им. Семашко в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Центра гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне организовали эвакуацию в Россию ребенка, у которого были проблемы с сердцем, мальчику проведена операция, сейчас "все хорошо", рассказала РИА Новости его мама.
"Наши врачи сказали: что хотите, то и делайте. Попросила помощи у "Единой России" - тут же среагировали. На следующий день с вещами были на месте, отвезли, посетили. Наверное, нет таких слов, чтобы выразить благодарность за спасение ребенка! Сыну сделали операцию в Краснодаре на сердце. У нас в Херсоне такую операцию возможности сделать не было. Было все очень серьезно у сына, а сейчас все хорошо", - рассказала агентству жительница Херсона Наталья Пшик.
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Депутат Госдумы, замруководителя фракции ЕР, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости, что во время проведения приема граждан к нему обратилась женщина, которая сказала, что у ее сына проблемы с сердцем. "Мы тогда достаточно плотно сработали с правительством Республики Крым, с Сергеем Аксеновым. Сейчас операцию сделали, ребенок на контроле. Россия - она всегда рядом, и мы своих не бросаем", - сказал он.
В настоящее время мальчик вместе с мамой вернулись в Херсон.
 
РоссияХерсонХерсонская областьРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)ОбществоЕдиная Россия
 
 
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