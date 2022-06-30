Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку
Центр гумпомощи ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОперация в больнице им. Семашко в Симферополе
Операция в больнице им. Семашко в Симферополе. Архивное фото
ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Центра гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне организовали эвакуацию в Россию ребенка, у которого были проблемы с сердцем, мальчику проведена операция, сейчас "все хорошо", рассказала РИА Новости его мама.
"Наши врачи сказали: что хотите, то и делайте. Попросила помощи у "Единой России" - тут же среагировали. На следующий день с вещами были на месте, отвезли, посетили. Наверное, нет таких слов, чтобы выразить благодарность за спасение ребенка! Сыну сделали операцию в Краснодаре на сердце. У нас в Херсоне такую операцию возможности сделать не было. Было все очень серьезно у сына, а сейчас все хорошо", - рассказала агентству жительница Херсона Наталья Пшик.
Депутат Госдумы, замруководителя фракции ЕР, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости, что во время проведения приема граждан к нему обратилась женщина, которая сказала, что у ее сына проблемы с сердцем. "Мы тогда достаточно плотно сработали с правительством Республики Крым, с Сергеем Аксеновым. Сейчас операцию сделали, ребенок на контроле. Россия - она всегда рядом, и мы своих не бросаем", - сказал он.
В настоящее время мальчик вместе с мамой вернулись в Херсон.