https://ria.ru/20220630/operatsiya-1799285307.html

Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку

Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку - РИА Новости, 30.06.2022

Центр ЕР в Херсоне помог с проведением операции на сердце больному ребенку

Сотрудники Центра гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне организовали эвакуацию в Россию ребенка, у которого были проблемы с сердцем, мальчику проведена... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:14

2022-06-30T15:14

2022-06-30T15:14

россия

херсон

херсонская область

республика крым

сергей аксенов (политик)

общество

единая россия

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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Центра гуманитарной помощи "Единой России" в Херсоне организовали эвакуацию в Россию ребенка, у которого были проблемы с сердцем, мальчику проведена операция, сейчас "все хорошо", рассказала РИА Новости его мама."Наши врачи сказали: что хотите, то и делайте. Попросила помощи у "Единой России" - тут же среагировали. На следующий день с вещами были на месте, отвезли, посетили. Наверное, нет таких слов, чтобы выразить благодарность за спасение ребенка! Сыну сделали операцию в Краснодаре на сердце. У нас в Херсоне такую операцию возможности сделать не было. Было все очень серьезно у сына, а сейчас все хорошо", - рассказала агентству жительница Херсона Наталья Пшик.Депутат Госдумы, замруководителя фракции ЕР, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич сообщил РИА Новости, что во время проведения приема граждан к нему обратилась женщина, которая сказала, что у ее сына проблемы с сердцем. "Мы тогда достаточно плотно сработали с правительством Республики Крым, с Сергеем Аксеновым. Сейчас операцию сделали, ребенок на контроле. Россия - она всегда рядом, и мы своих не бросаем", - сказал он.В настоящее время мальчик вместе с мамой вернулись в Херсон.

https://ria.ru/20220629/rebenok-1798900121.html

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херсон

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсон, херсонская область , республика крым, сергей аксенов (политик), общество, единая россия