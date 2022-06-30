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В ООН не комментируют решение России оставить остров Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/oon-1799339670.html
В ООН не комментируют решение России оставить остров Змеиный
В ООН не комментируют решение России оставить остров Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
В ООН не комментируют решение России оставить остров Змеиный
ООН не комментирует решение России оставить остров Змеиный в Черном море близи Одессы. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:03
2022-06-30T17:14
в мире
стефан дюжаррик
владимир путин
россия
украина
оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 30 июн - РИА Новости. ООН не комментирует решение России оставить остров Змеиный в Черном море близи Одессы."Мы это не комментируем", - сказал РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В четверг в Минобороны заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.Истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует его вывозу с Украины, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20220630/oon-1799236105.html
https://ria.ru/20220629/oon-1799108842.html
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в мире, стефан дюжаррик, владимир путин, россия, украина, оон
17:03 30.06.2022 (обновлено: 17:14 30.06.2022)
 
В ООН не комментируют решение России оставить остров Змеиный

ООН не комментирует решение России оставить остров Змеиный в Черном море близи Одессы

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 июн - РИА Новости. ООН не комментирует решение России оставить остров Змеиный в Черном море близи Одессы.
"Мы это не комментируем", - сказал РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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В четверг в Минобороны заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует его вывозу с Украины, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтефан ДюжаррикВладимир ПутинРоссияУкраинаООН
 
 
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