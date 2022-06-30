Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/oon-1799255507.html
Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН
Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает призыв Владимира Зеленского исключить РФ из Совета безопасности ООН самопрезентацией и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:41
2022-06-30T14:04
оон
совет безопасности оон
украина
в мире
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает призыв Владимира Зеленского исключить РФ из Совета безопасности ООН самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки."Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации, как правопреемницы Советского союза – страны-учредителя ООН – из контекста ООН. Сложение полномочий постоянного члена Совета Безопасности в силу вполне очевидной трактовки норм устава ООН. Поэтому это, с одной стороны, просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки у себя в стране, но и излишнее, в данном случае, напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то там помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров", - сказал Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.Медведев отметил, что смысла в этом предложении он не видит. "Я не вижу за этими рассуждениями никакого практического смысла, как и, собственно, как я понимаю, все, кто принимал участие в заседании Совета безопасности. Но, тем не менее, такое выступление состоялось. Думаю, что никакой реакции на него просто не будет Но дальнейшие пропагандистские действия вполне вероятны и возможны и, наверное, они будут с со стороны украинских властей", - заявил Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
https://ria.ru/20220630/krym-1799159964.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec90b55838050f31d71b452639a97922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, совет безопасности оон, украина, в мире, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, владимир зеленский
13:41 30.06.2022 (обновлено: 14:04 30.06.2022)
 
Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН

Медведев назвал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН самопрезентацией

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает призыв Владимира Зеленского исключить РФ из Совета безопасности ООН самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки.
"Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации, как правопреемницы Советского союза – страны-учредителя ООН – из контекста ООН. Сложение полномочий постоянного члена Совета Безопасности в силу вполне очевидной трактовки норм устава ООН. Поэтому это, с одной стороны, просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки у себя в стране, но и излишнее, в данном случае, напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то там помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров", - сказал Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.
Медведев отметил, что смысла в этом предложении он не видит. "Я не вижу за этими рассуждениями никакого практического смысла, как и, собственно, как я понимаю, все, кто принимал участие в заседании Совета безопасности. Но, тем не менее, такое выступление состоялось. Думаю, что никакой реакции на него просто не будет Но дальнейшие пропагандистские действия вполне вероятны и возможны и, наверное, они будут с со стороны украинских властей", - заявил Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 08:41
В мире признают Зеленского военным преступником, заявили в Госдуме
 
ООНСовет Безопасности ООНУкраинаВ миреРоссияСовет Безопасности РФДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала