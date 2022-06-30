https://ria.ru/20220630/oon-1799255507.html

Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН

Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев прокомментировал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает призыв Владимира Зеленского исключить РФ из Совета безопасности ООН самопрезентацией и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:41

2022-06-30T13:41

2022-06-30T14:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает призыв Владимира Зеленского исключить РФ из Совета безопасности ООН самопрезентацией и попыткой заработать популистские очки."Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации, как правопреемницы Советского союза – страны-учредителя ООН – из контекста ООН. Сложение полномочий постоянного члена Совета Безопасности в силу вполне очевидной трактовки норм устава ООН. Поэтому это, с одной стороны, просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки у себя в стране, но и излишнее, в данном случае, напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то там помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров", - сказал Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме.Медведев отметил, что смысла в этом предложении он не видит. "Я не вижу за этими рассуждениями никакого практического смысла, как и, собственно, как я понимаю, все, кто принимал участие в заседании Совета безопасности. Но, тем не менее, такое выступление состоялось. Думаю, что никакой реакции на него просто не будет Но дальнейшие пропагандистские действия вполне вероятны и возможны и, наверное, они будут с со стороны украинских властей", - заявил Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

https://ria.ru/20220630/krym-1799159964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, совет безопасности оон, украина, в мире, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев, владимир зеленский