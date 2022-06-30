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Устав ООН предотвратил третью мировую войну, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
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Устав ООН предотвратил третью мировую войну, заявил Медведев
Устав ООН предотвратил третью мировую войну, заявил Медведев - РИА Новости, 30.06.2022
Устав ООН предотвратил третью мировую войну, заявил Медведев
Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что благодаря Организации Объединенных Наций миру удалось избежать третьей мировой войны. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:50
2022-06-30T13:55
в мире
оон
дмитрий медведев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что благодаря Организации Объединенных Наций миру удалось избежать третьей мировой войны.Выступая на на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что система ООН не лишена недостатков, с этим невозможно спорить."Однако, несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась Организация и ее государства-члены за прошедшие годы, невозможно не согласиться, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в ее Уставе, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны", — сказал Медведев.Он также отметил, что эти факторы позволили разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства на планете, создать цивилизованные правила международного сотрудничества.Помимо этого, Медведев отрицательно оценил попытки провести коренную реформу ООН."Во-первых, различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие Глобальные саммиты за демократию, сообщества демократических государств, порядки, основанные на правилах, — путь не к объединению, а к разобщению человечества. Мы, как и ряд других крупных стран, туда не пойдем, а значит, линия разделения в таком случае будет расширяться. Во-вторых, в принципе недопустим и не согласованный всем международным сообществом взлом Устава ООН", — заявил он.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал исключить Россию из всех структур организации. Как отметил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, украинский лидер таким образом пытался создать благоприятный фон для расширения поставок вооружений западными странами. По его словам, Совет Безопасности не должен превращаться в площадку для выклянчивания оружия у участников саммита НАТО.
https://ria.ru/20220630/medvedev-1799230770.html
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798967535.html
https://ria.ru/20220629/vooruzheniya-1798887421.html
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в мире, оон, дмитрий медведев
12:50 30.06.2022 (обновлено: 13:55 30.06.2022)
 
Устав ООН предотвратил третью мировую войну, заявил Медведев

Медведев заявил, что третья мировая война не началась благодаря Уставу ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что благодаря Организации Объединенных Наций миру удалось избежать третьей мировой войны.
Выступая на на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что система ООН не лишена недостатков, с этим невозможно спорить.
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"Однако, несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась Организация и ее государства-члены за прошедшие годы, невозможно не согласиться, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в ее Уставе, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны", — сказал Медведев.
Он также отметил, что эти факторы позволили разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства на планете, создать цивилизованные правила международного сотрудничества.
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Помимо этого, Медведев отрицательно оценил попытки провести коренную реформу ООН.
"Во-первых, различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие Глобальные саммиты за демократию, сообщества демократических государств, порядки, основанные на правилах, — путь не к объединению, а к разобщению человечества. Мы, как и ряд других крупных стран, туда не пойдем, а значит, линия разделения в таком случае будет расширяться. Во-вторых, в принципе недопустим и не согласованный всем международным сообществом взлом Устава ООН", — заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал исключить Россию из всех структур организации. Как отметил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, украинский лидер таким образом пытался создать благоприятный фон для расширения поставок вооружений западными странами. По его словам, Совет Безопасности не должен превращаться в площадку для выклянчивания оружия у участников саммита НАТО.
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В миреООНДмитрий Медведев
 
 
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