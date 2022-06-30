https://ria.ru/20220630/oon-1799231546.html

Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым

Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости не согласованного всем международным сообществом взлома Устава ООН. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:42

2022-06-30T12:42

2022-06-30T12:46

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россия

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости не согласованного всем международным сообществом взлома Устава ООН.Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что сейчас ставится вопрос о коренной реформе ООН, подрывающей саму суть Организации. По его словам, сейчас эти призывы звучат наиболее громко, и в значительной мере сегодня их скрепила антироссийская направленность."Выскажу наше отношение к этой позиции. Во-первых, различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие Глобальные саммиты за демократию, сообщества демократических государств, порядки, основанные на правилах, – путь не к объединению, а к разобщению человечества. Мы, как и ряд других крупных стран, туда не пойдем, а значит, линия разделения в таком случае будет расширяться. Во-вторых, в принципе недопустим и не согласованный всем международным сообществом взлом Устава ООН", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220629/oon-1799138897.html

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Кирилл Волков

оон, в мире, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев