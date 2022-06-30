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Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым
Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости не согласованного всем международным сообществом взлома Устава ООН. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:42
2022-06-30T12:46
оон
в мире
россия
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости не согласованного всем международным сообществом взлома Устава ООН.Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что сейчас ставится вопрос о коренной реформе ООН, подрывающей саму суть Организации. По его словам, сейчас эти призывы звучат наиболее громко, и в значительной мере сегодня их скрепила антироссийская направленность."Выскажу наше отношение к этой позиции. Во-первых, различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие Глобальные саммиты за демократию, сообщества демократических государств, порядки, основанные на правилах, – путь не к объединению, а к разобщению человечества. Мы, как и ряд других крупных стран, туда не пойдем, а значит, линия разделения в таком случае будет расширяться. Во-вторых, в принципе недопустим и не согласованный всем международным сообществом взлом Устава ООН", - сказал Медведев.
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оон, в мире, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев
12:42 30.06.2022 (обновлено: 12:46 30.06.2022)
 
Медведев назвал взлом устава ООН недопустимым

Медведев назвал не согласованный международным сообществом взлом устава ООН недопустимым

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости не согласованного всем международным сообществом взлома Устава ООН.
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он отметил, что сейчас ставится вопрос о коренной реформе ООН, подрывающей саму суть Организации. По его словам, сейчас эти призывы звучат наиболее громко, и в значительной мере сегодня их скрепила антироссийская направленность.
"Выскажу наше отношение к этой позиции. Во-первых, различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие Глобальные саммиты за демократию, сообщества демократических государств, порядки, основанные на правилах, – путь не к объединению, а к разобщению человечества. Мы, как и ряд других крупных стран, туда не пойдем, а значит, линия разделения в таком случае будет расширяться. Во-вторых, в принципе недопустим и не согласованный всем международным сообществом взлом Устава ООН", - сказал Медведев.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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ООНВ миреРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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