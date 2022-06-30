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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:11
2022-06-30T14:11
2022-06-30T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В четверг в ведомстве уже сообщали об обстрелах Пантелеймоновки снарядами калибром 152 миллиметра - в 9.00 и 9.30 мск. Украинские войска выпустили по ней 13 снарядов.
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донецкая народная республика, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина
14:11 30.06.2022 (обновлено: 14:21 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра