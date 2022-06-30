https://ria.ru/20220630/obstrel-1799229311.html

Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 30.06.2022

Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Подросток получил ранения при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:35

2022-06-30T12:35

2022-06-30T12:36

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Подросток получил ранения при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Октябрьской получил ранения подросток 2010 г.р. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220630/donbass-1799222750.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины