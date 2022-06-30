https://ria.ru/20220630/obstrel-1799229311.html
Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 30.06.2022
Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Подросток получил ранения при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:35
2022-06-30T12:35
2022-06-30T12:36
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Подросток получил ранения при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Октябрьской получил ранения подросток 2010 г.р. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220630/donbass-1799222750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
12:35 30.06.2022 (обновлено: 12:36 30.06.2022)
Подросток пострадал при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
При обстреле украинскими войсками Ясиноватой пострадал подросток