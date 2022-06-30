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При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали два человека - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/obstrel-1799155808.html
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали два человека
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали два человека - РИА Новости, 30.06.2022
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T07:48
2022-06-30T07:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о двух пострадавших гражданских лицах — мужчины 1995 г.р. и женщины 1950 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред. населенного пункта Александровка по адресу: ул. Ленина, 265", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле в четверг Александровки снарядами калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
07:48 30.06.2022 (обновлено: 07:49 30.06.2022)
 
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали два человека

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Александровки пострадали два человека

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о двух пострадавших гражданских лицах — мужчины 1995 г.р. и женщины 1950 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред. населенного пункта Александровка по адресу: ул. Ленина, 265", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле в четверг Александровки снарядами калибром 122 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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