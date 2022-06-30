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ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 30.06.2022
ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 00.10 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T00:32
2022-06-30T00:32
2022-06-30T01:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в 00.10 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, ВСУ уже использовали их для обстрела городов, включая столицу ДНР, в результате чего гибли мирные жители.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, донецк (днр), сша, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
00:32 30.06.2022 (обновлено: 01:18 30.06.2022)
ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра