https://ria.ru/20220630/obse-1799204442.html
Отстранить Россию от участия в ОБСЕ невозможно, заявил постпред
Отстранить Россию от участия в ОБСЕ невозможно, заявил постпред - РИА Новости, 30.06.2022
Отстранить Россию от участия в ОБСЕ невозможно, заявил постпред
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отстранить Россию от участия в организации невозможно. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:24
2022-06-30T11:24
2022-06-30T11:29
в мире
россия
обсе
александр лукашевич
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отстранить Россию от участия в организации невозможно.Лукашевич рассказал о попытках ряда представителей в ОБСЕ "найти способы как можно быстрее устранить Россию" от участия в организации. "Эту тему никто не поддержал потому, что это невозможно сделать, с учетом и процедур, да и политической целесообразности этого шага. Это, конечно, отличает нашу площадку от всех других, в том числе от Совета Европы", - сказал постпред в эфире телеканала "Россия 24".Отвечая на вопрос, почему невозможно это сделать на фоне звучащих призывов убрать Россию из ООН, Лукашевич подтвердил, что, "безусловно, это скоординированная линия, достаточно примитивная, что Россию нужно убирать из всех международных структур за то, что произошло на Украине".Говоря о ситуации в ОБСЕ, он пояснил, что здесь "действует консенсус, без консенсуса решения здесь не принимаются и приниматься не могут". "Консенсус не может быть достигнут по требованию одного государства-участника", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/obse-1797225200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, обсе, александр лукашевич, санкции в отношении россии
11:24 30.06.2022 (обновлено: 11:29 30.06.2022)
Отстранить Россию от участия в ОБСЕ невозможно, заявил постпред
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: отстранить Россию от участия в организации невозможно