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Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
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https://ria.ru/20220630/npz-1799153449.html
Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T06:48
2022-06-30T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
украина
россия
лисичанск
луганск
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.По его словам, также завершены мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий."Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается", — добавил посол.Кроме того, он уточнил, что "все более-менее значимые транспортные артерии" контролируют союзные войска, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.В среду в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220630/zavaly-1799152218.html
луганская народная республика
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, украина, россия, лисичанск, луганск
06:48 30.06.2022 (обновлено: 09:01 30.06.2022)
 
Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

Посол Мирошник: территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода", — написал Мирошник.

По его словам, также завершены мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.
"Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается", — добавил посол.
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Кроме того, он уточнил, что "все более-менее значимые транспортные артерии" контролируют союзные войска, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.

"Все попытки покинуть по ней образующийся <...> котел теперь невозможны", — заключил посол.

В среду в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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