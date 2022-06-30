06:48 30.06.2022 (обновлено: 09:01 30.06.2022)
Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
Посол Мирошник: территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода", — написал Мирошник.
По его словам, также завершены мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.
"Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается", — добавил посол.
Кроме того, он уточнил, что "все более-менее значимые транспортные артерии" контролируют союзные войска, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.
"Все попытки покинуть по ней образующийся <...> котел теперь невозможны", — заключил посол.
В среду в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".