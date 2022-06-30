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Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022

Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T06:48

2022-06-30T06:48

2022-06-30T09:01

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, сообщил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.По его словам, также завершены мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий."Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается", — добавил посол.Кроме того, он уточнил, что "все более-менее значимые транспортные артерии" контролируют союзные войска, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.В среду в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220630/zavaly-1799152218.html

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