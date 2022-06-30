Байден заявил, что лимиты цен на российскую нефть снизят "доходы Путина"
Байден надеется, что лимиты цен на нефть снизят доходы России и не навредят американцам
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Лидеры G7 поручили своим командам проработать детали ценовых лимитов на импорт нефти из РФ, заявил на пресс конференции в четверг президент США Джо Байден.
"Мы дали поручение нашим командам работать над деталями ценовых лимитов на российскую нефть, чтобы снизить доходы (президента РФ Владимира – ред.) Путина и не навредить американцам и другим людям на заправках", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде, до этого он также принял участие в трехдневном саммите "Большой семерки", который прошел под председательством Германии.
Ранее лидеры стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".