https://ria.ru/20220630/neft-1799330349.html

Байден заявил, что лимиты цен на российскую нефть снизят "доходы Путина"

Байден заявил, что лимиты цен на российскую нефть снизят "доходы Путина" - РИА Новости, 30.06.2022

Байден заявил, что лимиты цен на российскую нефть снизят "доходы Путина"

Лидеры G7 поручили своим командам проработать детали ценовых лимитов на импорт нефти из РФ, заявил на пресс конференции в четверг президент США Джо Байден. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:47

2022-06-30T16:47

2022-06-30T16:47

экономика

россия

сша

g7

санкции

нефть

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Лидеры G7 поручили своим командам проработать детали ценовых лимитов на импорт нефти из РФ, заявил на пресс конференции в четверг президент США Джо Байден."Мы дали поручение нашим командам работать над деталями ценовых лимитов на российскую нефть, чтобы снизить доходы (президента РФ Владимира – ред.) Путина и не навредить американцам и другим людям на заправках", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде, до этого он также принял участие в трехдневном саммите "Большой семерки", который прошел под председательством Германии.Ранее лидеры стран "Большой семёрки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнёрами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

https://ria.ru/20220629/neft-1798995525.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, g7, санкции, нефть, джо байден