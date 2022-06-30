16:18 30.06.2022 (обновлено: 16:47 30.06.2022)
США не дадут российским судам страховку на перевозку нефти, заявил Байден
Байден заявил, что США и союзники не дадут российским судам страховку на перевозку нефти
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на перевалочный комплекс "Шесхарис" в Краснодарском крае
Вид на перевалочный комплекс "Шесхарис" в Краснодарском крае. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде.
"Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", - заявил Байден в рамках выступления.
Он также пообещал России сложности с поддержанием нефтедобычи из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций и отметил, что механизм ценовых лимитов позволит РФ получать прибыль от экспорта нефти, но ниже текущих объемов.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
При этом озвучивалось предложение ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования, чтобы суда без проблем могли перевозить не всю российскую нефть, а только не дороже определенного ценового лимита.