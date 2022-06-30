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Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен - РИА Новости, 30.06.2022
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Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен
Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен - РИА Новости, 30.06.2022
Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен
Идея Запада установить лимит на цену российской нефти - это очередное политическое решение, которое приведет к дисбалансу на рынке и росту котировок, считает... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:46
2022-06-30T16:04
в мире
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Идея Запада установить лимит на цену российской нефти - это очередное политическое решение, которое приведет к дисбалансу на рынке и росту котировок, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Поэтому это мера, направленная против них самих же, как это уже не раз было... Конечно, это непродуманные, экономически необоснованные меры", - добавил он.Примером подобных политических решений, которые ударили по потребителям в Европе, может являться эмбарго на российский уголь, отметил Новак. Решение ЕС, в итоге, привело к тому, что цены на уголь выросли, поскольку на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит самого сырья на рынке.
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в мире, экономика, цены на нефть
15:46 30.06.2022 (обновлено: 16:04 30.06.2022)
 
Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен

Новак: идея Запада ввести лимиты на российскую нефть приведет к дисбалансу на рынке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Идея Запада установить лимит на цену российской нефти - это очередное политическое решение, которое приведет к дисбалансу на рынке и росту котировок, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь, европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя идею стран G7 установить лимит цен на российскую нефть.
"Поэтому это мера, направленная против них самих же, как это уже не раз было... Конечно, это непродуманные, экономически необоснованные меры", - добавил он.
Примером подобных политических решений, которые ударили по потребителям в Европе, может являться эмбарго на российский уголь, отметил Новак. Решение ЕС, в итоге, привело к тому, что цены на уголь выросли, поскольку на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит самого сырья на рынке.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Эксперт рассказал, чего хотят добиться США лимитом цен на нефть
 
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