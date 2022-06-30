https://ria.ru/20220630/neft-1799299836.html

Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен

Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен - РИА Новости, 30.06.2022

Новак заявил, что идея о лимитах на российскую нефть приведет к росту цен

Идея Запада установить лимит на цену российской нефти - это очередное политическое решение, которое приведет к дисбалансу на рынке и росту котировок, считает... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:46

2022-06-30T15:46

2022-06-30T16:04

в мире

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Идея Запада установить лимит на цену российской нефти - это очередное политическое решение, которое приведет к дисбалансу на рынке и росту котировок, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Поэтому это мера, направленная против них самих же, как это уже не раз было... Конечно, это непродуманные, экономически необоснованные меры", - добавил он.Примером подобных политических решений, которые ударили по потребителям в Европе, может являться эмбарго на российский уголь, отметил Новак. Решение ЕС, в итоге, привело к тому, что цены на уголь выросли, поскольку на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит самого сырья на рынке.

https://ria.ru/20220629/neft-1798995525.html

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в мире, экономика, цены на нефть