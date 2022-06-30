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Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters - РИА Новости, 30.06.2022
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Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters
Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters - РИА Новости, 30.06.2022
Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters
Саудовская Аравия не откажется от многолетнего партнерства с Россией в угоду США, пишет Reuters. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:29
2022-06-30T15:54
цены на нефть
джанет йеллен
владимир путин
саудовская аравия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от многолетнего партнерства с Россией в угоду США, пишет Reuters.Авторы публикации Алекс Лоулери и Маха Эль Дахан указали на "достаточно близкие" отношения России и Саудовской Аравии.Как отметили в издании, ссылаясь на источники, даже перед тем как заключить соглашение об увеличении добычи нефти после настоятельных призывов Вашингтона, Эр-Рияд проконсультировался с Москвой, поддержит ли она этот шаг."Эр-Рияду приходится балансировать, поскольку он стремится улучшить натянутые отношения с США, одновременно укрепляя нефтяной союз с Россией, над созданием которого он работал десятилетиями", — говорится в публикации.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. По ее словам, эту инициативу активно прорабатывают Соединенные Штаты и их союзники, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, джанет йеллен, владимир путин, саудовская аравия, россия, сша, евросоюз, экономика
15:29 30.06.2022 (обновлено: 15:54 30.06.2022)
 
Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters

Reuters пишет, что Саудовская Аравия не откажется от отношений с Россией ради США

© AFP 2022 / Marwan Naamani Добыча нефти в Саудовской Аравии
Добыча нефти в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Marwan Naamani
Добыча нефти в Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от многолетнего партнерства с Россией в угоду США, пишет Reuters.
Авторы публикации Алекс Лоулери и Маха Эль Дахан указали на "достаточно близкие" отношения России и Саудовской Аравии.
"Хорошие, как погода в Эр-Рияде", — приводит слова министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Салмана Reuters.
Как отметили в издании, ссылаясь на источники, даже перед тем как заключить соглашение об увеличении добычи нефти после настоятельных призывов Вашингтона, Эр-Рияд проконсультировался с Москвой, поддержит ли она этот шаг.
"Эр-Рияду приходится балансировать, поскольку он стремится улучшить натянутые отношения с США, одновременно укрепляя нефтяной союз с Россией, над созданием которого он работал десятилетиями", — говорится в публикации.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. По ее словам, эту инициативу активно прорабатывают Соединенные Штаты и их союзники, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.
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Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьДжанет ЙелленВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияСШАЕвросоюзЭкономика
 
 
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