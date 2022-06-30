https://ria.ru/20220630/neft-1799290893.html

Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters

Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters - РИА Новости, 30.06.2022

Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters

Саудовская Аравия не откажется от многолетнего партнерства с Россией в угоду США, пишет Reuters. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:29

2022-06-30T15:29

2022-06-30T15:54

цены на нефть

джанет йеллен

владимир путин

саудовская аравия

россия

сша

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от многолетнего партнерства с Россией в угоду США, пишет Reuters.Авторы публикации Алекс Лоулери и Маха Эль Дахан указали на "достаточно близкие" отношения России и Саудовской Аравии.Как отметили в издании, ссылаясь на источники, даже перед тем как заключить соглашение об увеличении добычи нефти после настоятельных призывов Вашингтона, Эр-Рияд проконсультировался с Москвой, поддержит ли она этот шаг."Эр-Рияду приходится балансировать, поскольку он стремится улучшить натянутые отношения с США, одновременно укрепляя нефтяной союз с Россией, над созданием которого он работал десятилетиями", — говорится в публикации.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. По ее словам, эту инициативу активно прорабатывают Соединенные Штаты и их союзники, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220630/putin-1799179845.html

https://ria.ru/20220630/neft-1799147640.html

саудовская аравия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, джанет йеллен, владимир путин, саудовская аравия, россия, сша, евросоюз, экономика