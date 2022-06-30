15:29 30.06.2022 (обновлено: 15:54 30.06.2022)
Саудовская Аравия не отвернется от России ради США, пишет Reuters
Reuters пишет, что Саудовская Аравия не откажется от отношений с Россией ради США
Добыча нефти в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не откажется от многолетнего партнерства с Россией в угоду США, пишет Reuters.
Авторы публикации Алекс Лоулери и Маха Эль Дахан указали на "достаточно близкие" отношения России и Саудовской Аравии.
"Хорошие, как погода в Эр-Рияде", — приводит слова министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Салмана Reuters.
Как отметили в издании, ссылаясь на источники, даже перед тем как заключить соглашение об увеличении добычи нефти после настоятельных призывов Вашингтона, Эр-Рияд проконсультировался с Москвой, поддержит ли она этот шаг.
"Эр-Рияду приходится балансировать, поскольку он стремится улучшить натянутые отношения с США, одновременно укрепляя нефтяной союз с Россией, над созданием которого он работал десятилетиями", — говорится в публикации.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российской нефти на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. По ее словам, эту инициативу активно прорабатывают Соединенные Штаты и их союзники, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.