https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером

Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером

Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии и подхватившие идеи западноукраинских... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:17

2022-06-30T03:17

2022-06-30T06:43

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии и подхватившие идеи западноукраинских националистов-оуновцев, пропагандировали идею необходимости сотрудничества с Третьим рейхом для создания независимого украинского государства, следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди материалов — фотокопии протоколов допросов активистов "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ.УНК появилась в 1934 году по инициативе эмигрировавших в Маньчжурию украинских националистов. Ее основной задачей стала активная борьба против СССР с целью отторжения от Советского Союза Приморья для образования на этой территории украинского националистического государства.В составе УНК существовал "Союз Украинской молодежи". По словам Шлендика, этот союз после приезда в Маньчжурию членов "Организации украинских националистов"* неких Корда-Федорова и Луковенко "превратился в настоящую оуновскую* организацию под названием "Украинская Дальневосточная Сечь" (УДС)."Многие члены УДС, в особенности активные приверженцы Луковенко и Корда-Федорова, носили специальный знак националистов", — добавил Шлендик.Своим вождем выходцы с Западной Украины Луковенко и Корда-Федоров считали полковника Евгения Коновальца, тогдашнего общепризнанного лидера украинских националистов, руководителя ОУН*, отмечал на допросе бывший в 1944-1945 годах руководителем УНК Александр Витковский. Германская военная разведка поддерживала "Организацию украинских националистов"*, а Коновалец был ее агентом. Главаря ОУН* в 1938 году ликвидировали советские спецслужбы."Дальневосточная сечь" была "крайне националистической организацией и ориентировалась на Германию", говорил на допросе бывший в 1936-1939 годах председателем правления УНК Юрий Рой."Эта организация в бытность моего руководства колонией приняла на себя всю политическую пропаганду и по существу являлась наиболее активным политическим деятелем среди членов УНК. Эта же организация молодежи и подняла вопрос о создании на Дальнем Востоке самостоятельного украинского государства — "Зеленой Украины" за счет Советского Приморья, лелея идею отторжения его с помощью Маньчжоу-Ди-Го (марионеточного государства на оккупированных японцами территории Маньчжурии — ред.) и Японии от Советского Союза", — рассказывал Рой.А в одной из статей в журнале "Дальний Восток", который УНК издавала в пропагандистских целях, в качестве "положительной стороны" указывалось, что "Германия является государством, которое ясно и весьма серьезно стало на противокоммунистическую почву, провозгласив борьбу с коммуной как свою историческую миссию".Как следует из показаний Витковского, националисты планировали использовать вооруженные методы борьбы. По его словам, Луковенко среди членов "Дальневосточной Сечи" "проводил идею, что мы должны подготовить себя в военном отношении для предстоящей борьбы за самостоятельную украинскую державу".Вина Роя, Дзыгара, Шлендика и других была доказана, и они по приговору суда получили по десять лет лагерей. Уже во времена современной России было отказано в их реабилитации как обоснованно осужденных за государственные преступления по политическим мотивам.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220628/natsionalisty-1798599686.html

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

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