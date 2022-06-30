https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html
Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером
Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером
Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии и подхватившие идеи западноукраинских... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:17
2022-06-30T03:17
2022-06-30T06:43
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии и подхватившие идеи западноукраинских националистов-оуновцев, пропагандировали идею необходимости сотрудничества с Третьим рейхом для создания независимого украинского государства, следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди материалов — фотокопии протоколов допросов активистов "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ.УНК появилась в 1934 году по инициативе эмигрировавших в Маньчжурию украинских националистов. Ее основной задачей стала активная борьба против СССР с целью отторжения от Советского Союза Приморья для образования на этой территории украинского националистического государства.В составе УНК существовал "Союз Украинской молодежи". По словам Шлендика, этот союз после приезда в Маньчжурию членов "Организации украинских националистов"* неких Корда-Федорова и Луковенко "превратился в настоящую оуновскую* организацию под названием "Украинская Дальневосточная Сечь" (УДС)."Многие члены УДС, в особенности активные приверженцы Луковенко и Корда-Федорова, носили специальный знак националистов", — добавил Шлендик.Своим вождем выходцы с Западной Украины Луковенко и Корда-Федоров считали полковника Евгения Коновальца, тогдашнего общепризнанного лидера украинских националистов, руководителя ОУН*, отмечал на допросе бывший в 1944-1945 годах руководителем УНК Александр Витковский. Германская военная разведка поддерживала "Организацию украинских националистов"*, а Коновалец был ее агентом. Главаря ОУН* в 1938 году ликвидировали советские спецслужбы."Дальневосточная сечь" была "крайне националистической организацией и ориентировалась на Германию", говорил на допросе бывший в 1936-1939 годах председателем правления УНК Юрий Рой."Эта организация в бытность моего руководства колонией приняла на себя всю политическую пропаганду и по существу являлась наиболее активным политическим деятелем среди членов УНК. Эта же организация молодежи и подняла вопрос о создании на Дальнем Востоке самостоятельного украинского государства — "Зеленой Украины" за счет Советского Приморья, лелея идею отторжения его с помощью Маньчжоу-Ди-Го (марионеточного государства на оккупированных японцами территории Маньчжурии — ред.) и Японии от Советского Союза", — рассказывал Рой.А в одной из статей в журнале "Дальний Восток", который УНК издавала в пропагандистских целях, в качестве "положительной стороны" указывалось, что "Германия является государством, которое ясно и весьма серьезно стало на противокоммунистическую почву, провозгласив борьбу с коммуной как свою историческую миссию".Как следует из показаний Витковского, националисты планировали использовать вооруженные методы борьбы. По его словам, Луковенко среди членов "Дальневосточной Сечи" "проводил идею, что мы должны подготовить себя в военном отношении для предстоящей борьбы за самостоятельную украинскую державу".Вина Роя, Дзыгара, Шлендика и других была доказана, и они по приговору суда получили по десять лет лагерей. Уже во времена современной России было отказано в их реабилитации как обоснованно осужденных за государственные преступления по политическим мотивам.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220628/natsionalisty-1798599686.html
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в мире, япония, россия, ссср, украина, юрий рой, приморский край, москва
03:17 30.06.2022 (обновлено: 06:43 30.06.2022)
Украинские националисты в 1930-е годы призывали сотрудничать с Гитлером
Украинские националисты в 1930-е годы считали необходимым сотрудничать с Третьим рейхом
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии и подхватившие идеи западноукраинских националистов-оуновцев, пропагандировали идею необходимости сотрудничества с Третьим рейхом для создания независимого украинского государства, следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди материалов — фотокопии протоколов допросов активистов "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ.
УНК появилась в 1934 году по инициативе эмигрировавших в Маньчжурию украинских националистов. Ее основной задачей стала активная борьба против СССР
с целью отторжения от Советского Союза Приморья для образования на этой территории украинского националистического государства.
"Колония рассчитывала на войну Германии и Японии с Советским Союзом, считая, что в этой войне Советский Союз будет побежденным, а Германия и Япония помогут создать самостоятельное украинское буржуазное государство", — рассказывал на допросе бывший член правления и начальник канцелярии УНК Иван Шлендик.
В составе УНК существовал "Союз Украинской молодежи". По словам Шлендика, этот союз после приезда в Маньчжурию членов "Организации украинских националистов"* неких Корда-Федорова и Луковенко "превратился в настоящую оуновскую* организацию под названием "Украинская Дальневосточная Сечь" (УДС).
"Многие члены УДС, в особенности активные приверженцы Луковенко и Корда-Федорова, носили специальный знак националистов", — добавил Шлендик.
Своим вождем выходцы с Западной Украины Луковенко и Корда-Федоров считали полковника Евгения Коновальца, тогдашнего общепризнанного лидера украинских националистов, руководителя ОУН*, отмечал на допросе бывший в 1944-1945 годах руководителем УНК Александр Витковский. Германская военная разведка поддерживала "Организацию украинских националистов"*, а Коновалец был ее агентом. Главаря ОУН* в 1938 году ликвидировали советские спецслужбы.
"Дальневосточная сечь" была "крайне националистической организацией и ориентировалась на Германию", говорил на допросе бывший в 1936-1939 годах председателем правления УНК Юрий Рой
.
"Эта организация в бытность моего руководства колонией приняла на себя всю политическую пропаганду и по существу являлась наиболее активным политическим деятелем среди членов УНК. Эта же организация молодежи и подняла вопрос о создании на Дальнем Востоке
самостоятельного украинского государства — "Зеленой Украины" за счет Советского Приморья, лелея идею отторжения его с помощью Маньчжоу-Ди-Го (марионеточного государства на оккупированных японцами территории Маньчжурии — ред.) и Японии
от Советского Союза", — рассказывал Рой.
А в одной из статей в журнале "Дальний Восток", который УНК издавала в пропагандистских целях, в качестве "положительной стороны" указывалось, что "Германия является государством, которое ясно и весьма серьезно стало на противокоммунистическую почву, провозгласив борьбу с коммуной как свою историческую миссию".
Как следует из показаний Витковского, националисты планировали использовать вооруженные методы борьбы. По его словам, Луковенко среди членов "Дальневосточной Сечи" "проводил идею, что мы должны подготовить себя в военном отношении для предстоящей борьбы за самостоятельную украинскую державу".
Вина Роя, Дзыгара, Шлендика и других была доказана, и они по приговору суда получили по десять лет лагерей. Уже во времена современной России
было отказано в их реабилитации как обоснованно осужденных за государственные преступления по политическим мотивам.
* Запрещенная в России экстремистская организация.