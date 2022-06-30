https://ria.ru/20220630/natsionalista-1799151345.html
Украинские националисты винили соседей-славян в препонах их "самостийности"
Украинские националисты винили соседей-славян в препонах их "самостийности" - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские националисты винили соседей-славян в препонах их "самостийности"
Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии, активно вели среди своих сторонников... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T05:14
2022-06-30T05:14
2022-06-30T07:50
германия
украина
дальний восток
общество
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
приморский край
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии, активно вели среди своих сторонников пропаганду, обвиняя славянские народы в том, что они якобы не дают развиваться Украине в отличие от "безобидной" нацистской Германии. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди обнародованных материалов — фотокопии страниц журнала "Дальний Восток", который был печатным органом созданной националистами "Украинской национальной колонии" (УНК). Целью деятельности УНК была активная борьба против СССР для отторжения от Советского Союза Приморья и образования там украинского националистического государства. Ядром колонии являлась "Украинская Дальневосточная Сечь" — радикальная структура, ориентированная на поддерживавшуюся гитлеровской Германией "Организацию украинских националистов"*.В одной из статей в журнале, озаглавленной "Украина и Германия", утверждалось, что у украинского народа нет "соответствующих благоприятных условий", потому что его славянские соседи борются против "украинских самостийницких тенденций" и угрожают украинскому этносу.При этом приводились "аргументы" в пользу того, что украинцам надо ориентироваться на немцев, что Германия — не враг Украине. "Между нами и немцами не было и не может быть никаких территориальных споров, не было, нет и быть не может борьбы за этнический характер территории, ибо нет никаких взаимных ассимиляционных усилий, нет культурного соперничества и нет взаимных отношений между побежденными и победителями", — говорилось в статье.Далее делался "вывод", что в украинско-германских отношениях "нет всех тех объективных географических, исторических и политических моментов, которые создавали в течение веков и остаются по сие время постоянные польско-немецкие конфликты, несмотря на польско-немецкий пакт"."Не можем бояться немецких экономических экспансионистских планов, ибо они ни в коем случае не будут большими, чем аппетиты других государств, заинтересованных в черноморской полосе и сухопутных дорогах, ведущих на Восток", — утверждал автор материала.А в статье "Украина в международной политике", открывавшей один из номеров "Дальнего Востока" за февраль 1939 года, отмечались "успехи" гитлеровской Германии и милитаристской Японии, оккупировавших территории в Европе и на Дальнем Востоке. "Вся эта международная политическая ситуация складывается в пользу освободительного украинского движения и облегчает борьбу за создание своего самостоятельного соборного государства в Европе" и за освобождение "Зеленого Клина" на Дальнем Востоке, говорилось в статье.Все эти "доводы" были опровергнуты во время Великой Отечественной войны, когда гитлеровцы оккупировали Украинскую ССР. Занятые территории воспринимались нацистами исключительно как сырьевая база, а население — как дешевая рабочая сила. По оценкам историков, на Украине гитлеровцы во время оккупации уничтожили почти 4 миллиона мирных жителей, угнали в рабство около 2,4 миллиона человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html
https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html
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германия, украина, дальний восток, общество, ссср, великая отечественная война (1941-1945), приморский край
05:14 30.06.2022 (обновлено: 07:50 30.06.2022)
Украинские националисты винили соседей-славян в препонах их "самостийности"
Украинские националисты в 1930-е годы винили соседей-славян в препонах их "самостийности"
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии, активно вели среди своих сторонников пропаганду, обвиняя славянские народы в том, что они якобы не дают развиваться Украине в отличие от "безобидной" нацистской Германии. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди обнародованных материалов — фотокопии страниц журнала "Дальний Восток", который был печатным органом созданной националистами "Украинской национальной колонии" (УНК). Целью деятельности УНК была активная борьба против СССР
для отторжения от Советского Союза Приморья и образования там украинского националистического государства. Ядром колонии являлась "Украинская Дальневосточная Сечь" — радикальная структура, ориентированная на поддерживавшуюся гитлеровской Германией
"Организацию украинских националистов"*.
В одной из статей в журнале, озаглавленной "Украина и Германия", утверждалось, что у украинского народа нет "соответствующих благоприятных условий", потому что его славянские соседи борются против "украинских самостийницких тенденций" и угрожают украинскому этносу.
При этом приводились "аргументы" в пользу того, что украинцам надо ориентироваться на немцев, что Германия — не враг Украине
. "Между нами и немцами не было и не может быть никаких территориальных споров, не было, нет и быть не может борьбы за этнический характер территории, ибо нет никаких взаимных ассимиляционных усилий, нет культурного соперничества и нет взаимных отношений между побежденными и победителями", — говорилось в статье.
Далее делался "вывод", что в украинско-германских отношениях "нет всех тех объективных географических, исторических и политических моментов, которые создавали в течение веков и остаются по сие время постоянные польско-немецкие конфликты, несмотря на польско-немецкий пакт".
"Не можем бояться немецких экономических экспансионистских планов, ибо они ни в коем случае не будут большими, чем аппетиты других государств, заинтересованных в черноморской полосе и сухопутных дорогах, ведущих на Восток", — утверждал автор материала.
А в статье "Украина в международной политике", открывавшей один из номеров "Дальнего Востока" за февраль 1939 года, отмечались "успехи" гитлеровской Германии и милитаристской Японии
, оккупировавших территории в Европе
и на Дальнем Востоке. "Вся эта международная политическая ситуация складывается в пользу освободительного украинского движения и облегчает борьбу за создание своего самостоятельного соборного государства в Европе" и за освобождение "Зеленого Клина" на Дальнем Востоке
, говорилось в статье.
Все эти "доводы" были опровергнуты во время Великой Отечественной войны
, когда гитлеровцы оккупировали Украинскую ССР. Занятые территории воспринимались нацистами исключительно как сырьевая база, а население — как дешевая рабочая сила. По оценкам историков, на Украине гитлеровцы во время оккупации уничтожили почти 4 миллиона мирных жителей, угнали в рабство около 2,4 миллиона человек.
* Запрещенная в России экстремистская организация.