17:11 30.06.2022 (обновлено: 17:58 30.06.2022)
Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции
Турция не рассмотрит заявки Финляндии и Швеции по НАТО при невыполнении ими обязательств
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Анкара не будет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.
"Это (процесс членства. — Прим. ред.) долгий процесс, мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений. В случае невыполнения мы не отправим в парламент (предложение о ратификации заявок. — Прим. ред.)", — подчеркнул глава государства.
При этом Эрдоган призвал Швецию и Финляндию "не обижаться" в случае невыполнения принятых обязательств.
В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.
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Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.