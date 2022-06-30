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Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции - РИА Новости, 30.06.2022
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Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции
Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции - РИА Новости, 30.06.2022
Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции
Анкара не будет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, заявил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:11
2022-06-30T17:58
в мире
нато
турция
финляндия
швеция
мадрид
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Анкара не будет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде."Это (процесс членства. — Прим. ред.) долгий процесс, мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений. В случае невыполнения мы не отправим в парламент (предложение о ратификации заявок. — Прим. ред.)", — подчеркнул глава государства. При этом Эрдоган призвал Швецию и Финляндию "не обижаться" в случае невыполнения принятых обязательств.В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
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в мире, нато, турция, финляндия, швеция, мадрид, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, рабочая партия курдистана
17:11 30.06.2022 (обновлено: 17:58 30.06.2022)
 
Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции

Турция не рассмотрит заявки Финляндии и Швеции по НАТО при невыполнении ими обязательств

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Анкара не будет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде.
"Это (процесс членства. — Прим. ред.) долгий процесс, мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений. В случае невыполнения мы не отправим в парламент (предложение о ратификации заявок. — Прим. ред.)", — подчеркнул глава государства.
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При этом Эрдоган призвал Швецию и Финляндию "не обижаться" в случае невыполнения принятых обязательств.
В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.
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Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пожимает руку премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон после подписания трехстороннего меморандума о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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