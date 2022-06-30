https://ria.ru/20220630/nato-1799344976.html

Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции

Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции - РИА Новости, 30.06.2022

Эрдоган выдвинул условие для рассмотрения заявок Финляндии и Швеции

Анкара не будет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, заявил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:11

2022-06-30T17:11

2022-06-30T17:58

в мире

нато

турция

финляндия

швеция

мадрид

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Анкара не будет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам саммита в Мадриде."Это (процесс членства. — Прим. ред.) долгий процесс, мы будем наблюдать за выполнением данных нам гарантий, заверений. В случае невыполнения мы не отправим в парламент (предложение о ратификации заявок. — Прим. ред.)", — подчеркнул глава государства. При этом Эрдоган призвал Швецию и Финляндию "не обижаться" в случае невыполнения принятых обязательств.В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской спецоперации на Украине передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.Финляндия, Швеция и Турция 28 июня подписали меморандум в области безопасности. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией и соглашение об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана. Ранее Анкара тормозила начало процесса присоединения, выражая опасения из-за поддержки Стокгольмом и Хельсинки РПК.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799312901.html

https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html

турция

финляндия

швеция

мадрид

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, турция, финляндия, швеция, мадрид, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, рабочая партия курдистана