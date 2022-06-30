https://ria.ru/20220630/nato-1799309750.html

Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров

Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022

Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров

Москва не инициировала разрыв акта РФ-НАТО, он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:05

2022-06-30T16:05

2022-06-30T16:11

в мире

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Москва не инициировала разрыв акта РФ-НАТО, он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В юридическом смысле основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.Лавров отметил, что в НАТО шли долгие и громкие дискуссии, нужен ли основополагающий акт или лучше от него отказаться, и в итоге в альянсе "решили эту тему не трогать".

https://ria.ru/20220629/nato-1798923267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров