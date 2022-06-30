https://ria.ru/20220630/nato-1799309750.html
Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров
Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров
Москва не инициировала разрыв акта РФ-НАТО, он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:05
2022-06-30T16:05
2022-06-30T16:11
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Москва не инициировала разрыв акта РФ-НАТО, он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В юридическом смысле основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.Лавров отметил, что в НАТО шли долгие и громкие дискуссии, нужен ли основополагающий акт или лучше от него отказаться, и в итоге в альянсе "решили эту тему не трогать".
https://ria.ru/20220629/nato-1798923267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
16:05 30.06.2022 (обновлено: 16:11 30.06.2022)
Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что акт Россия — НАТО юридически продолжает существовать