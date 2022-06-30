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Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
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Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров
Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров
Москва не инициировала разрыв акта РФ-НАТО, он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:05
2022-06-30T16:11
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Москва не инициировала разрыв акта РФ-НАТО, он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В юридическом смысле основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.Лавров отметил, что в НАТО шли долгие и громкие дискуссии, нужен ли основополагающий акт или лучше от него отказаться, и в итоге в альянсе "решили эту тему не трогать".
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в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
16:05 30.06.2022 (обновлено: 16:11 30.06.2022)
 
Москва не инициировала разрыв акта Россия — НАТО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что акт Россия — НАТО юридически продолжает существовать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Москва не инициировала разрыв акта РФ-НАТО, он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В юридическом смысле основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров отметил, что в НАТО шли долгие и громкие дискуссии, нужен ли основополагающий акт или лучше от него отказаться, и в итоге в альянсе "решили эту тему не трогать".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
29 июня, 10:37
Берлин не откажется от основополагающего акта Россия — НАТО, заявила Бербок
 
В миреРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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